В пределах одного класса необходимо держать служебное значение. Объявляю его в разделе privat. В конструкторе класса инициализирую. Все ок.
Нюанс следующий. Данное значение, фактически, константа - не меняется в течение жизни программы.
При соответствующей приписке при объявлении "const", компилятор ругается на попытку его изменения (инициализации) в конструкторе. Инициализация прямо в блоке объявления также вызывает ошибку компиляции.
Как в пределах одного класса объявить и инициализировать константу?
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: я знаю, что в MetaTrader 5 запрещен импорт своих котировок, так вот, планируется ли разработка какой-нибудь программной возможности для импорта? Например, как это делается в Wealth Lab 6.3: у них на сайте можно скачать различные extensions, с помощью которых можно закачивать котировки в терминал. Например, можно бесплатно закачивать котировки с yahoo finance, google finance, котировки российских акций с сайта финама и т.д. То есть, даже не нужно подключение к торговому счету!
Это было бы очень удобно. Также было бы вообще супер создать коннектор к программе Quik, чтобы создавать роботов для фондового рынка.
Лично я с глубоким уважением отношусь к команде MetaQuotes, с огромным удовольствием работаю с их терминалом, и глубоко убежден, что за Meta Trader большое будущее.
Но, единственное что лично меня пока еще держит на том же Wealth Lab, так это возможность импорта своих котировок. Хочется работать с акциями, фьючерсными контрактами, стаканом... когда уже это будет?
p.s. MetaQuotes, глядя на все ваши последние нововведения, как для терминала, так и для сайта, хочется от души поблагодарить вас и пожелать успехов! Спасибо за прекрасную программу MetaTrader 5.
Нужно подождать запуска МТ5 на фондовых брокерах и вся история котировок будет штатно.
Мы не разрешаем сторонний импорт чужих данных, так как это полностью сломает налаженный механизм "данные всегда доступы, всегда корректные, всегда синхронизированные, со всеми правильными настройками и тд".
У нас настолько сложная и автоматизированная система, активно работающая с удаленными агентами, визуализатором, клауд агентами и тд, что не имеет никакого смысла ее перегружать.
Наша цель - простота и автоматизм. Посмотрите на то, как эволюционировал MetaTrader 5. В нем практически все делается автоматически, минимум настроек, все данные доступны - успевай только кнопочки "Старт" нажимать.
Понял, вы профессионалы - вам виднее как лучше.. Будем ждать.
Когда планируется хотя бы демо-доступ к котировкам и стаканам РТС, ММВБ, других бирж? Есть уже сейчас такие брокеры?
Про несуществующие котировки: приведите, пожалуйста, воспроизводимый пример в коде. Наверняка ошибка в Вашем коде.
Вот пример абсолютно кривой работы функций CopyOpen() и SeriesInfoInteger().
Используемый код:
Получаемые результаты:
Build 655; Сервер MQ.
То есть Вы не уловили разницы цены отрытия дневного бара среды и цены открытия недельки, которая началась в понедельник 30 апреля?
Посмотрите значение LAST BAR DATE. По данным SeriesInfoInteger() истории ни за май, ни за апрель 2012 года по указанному инструменту не существует,
а CopyOpen() при этом не выдает ошибку.
А Вы пока можете скопировать дату вместо цены открытия и посмотреть бар какой даты был выдан по запросу.