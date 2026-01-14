Ошибки, баги, вопросы - страница 764
А так?
А так?
Если перед ArrayResize() не переворачивать массив с помощью ArraySetAsSeries(), то все нормально. В противном случае ArrayResize() работает с ошибкой.
Любой человек может добавить в свою систему случайный источник - и исследовать/посмотреть - это тест. Но Вы Уважаемые Господа разработчики МТ5 - лишаете нас этой возможности, Ваш источник по мощности сильней.
на вопрос 2 плюс 2 ответили - то есть тут кто-то есть. А почему на вопрос с объёмами никто не отвечает?
Всё, я больше не могу...
Интерфейс тестера жутко неудобный в использовании. Эти прыгания по вкладкам уже просто бесят. Такое ощущение, что принцип как у офицеров в армии - "Чем бы солдат не занимался - лишь бы за*ба*ся "
Интерфейс тестера стратегий.
Описание проблемы
Интерфейс тестера стратегий крайне неудобный. Приходится постоянно прыгать по вкладкам.
Для повышения удобства работы с тестером предлагаю, уже говорил об этом, кнопки управления "Старт/Отмена" вынести в область окна, которая видна независимо от того, какая вкладка активна в данный момент. Таким образом можно будет запустить/остановить тестирование в любой момент без необходимости перебирать вкладки.
Кроме того, окно с логами тоже имеет смысл показывать отдельно постоянно, что бы иметь возможность непрерывного контроля, опять же, не прыгая по вкладкам тестера.
Я не такой уж крутой программист, но имею представление о создании интерфейса win программ, поэтому знаю, что сделать перекомпоновку элементов управления интерфейса тестера дело пары часов или даже минут, ведь не требуется изменять функционал.
Разработчики, пожалуйста, обратите внимание на моё предложение.Спасибо.
Сейчас накидаю в фотошопе эскиз компоновки интерфейса тестера, как я сам вижу было бы удобнее, для 4-ки и 5-ки.
Вот, сделал для 4-ки, для 5-ки аналогично всё сказанное применимо в полной мере.
Вот эти окна должны быть видны всегда, вот так:
А вот эти можно объединить и вызывать по вкладкам, так как они никогда не нужны одновременно:
Плюс к этому необходима возможность применения фильтров "от и до" для каждого столбца по отдельности. Ещё нужна возможность ставить "бан" для выбранного результата оптимизации, что бы он тут же скрывался из видимости, и соответственно нужна команда "снять баны".
Если так сделать, то всё будет под рукой и на глазах, что даёт удобство в использовании и больший контроль за процессом оптимизации, гибкость в выборе результатов оптимизации.
Если ещё будет штатная возможность построения карт Кохонена по результатам оптимизации, будет вообще сказка!
Боюсь, что Вы не проработали вопрос технической возможности и дизайна.
То есть, не дошли до компромисса между "функциональность - тех.возможность - дизайн - простота".
1) Изменяется объём в ранее загруженных свечах - пример, сегодня в 8:00 EURUSD H4 по европе были значения 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 13361. а при загрузке в 20:00 (по европе) значения стали 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306. В-общем Вам самим не трудно будет убедиться в том что с объёмом творится по-русски говоря полная лажа. Поскольку я имею честь выступать не только от своего имени, но и по просьбе товарищей, скажу - это очень огорчает тех, кто использует модели с объёмом и с его накоплением.