Почему выражение "if(ichi.TenkanSen(i)<ichi.KijunSen(i))" ВСЕГДА(на всех свечах) возвращает false, даже когда "if(ichi.TenkanSen(i)>ichi.KijunSen(i))"? Похоже на глюк в стандартной библиотеке. Полный код в файле.
на евро-долларе выводит
во первых TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - так нельзя.
замените на rates_total
во вторых таки да, какая то ошибка, m_data_total все время =0. Поэтому значений нет.
Попробовал изменить значения в Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); на 1,2,3 в Comment выводится постоянно одно и то же. Может подскажете что подкрутить чтоб заработало, а то официального фикса ждать нет возможности.
не пользуйтесь данным классом. Берите обычный хендл.
Та не очень удобно его пользовать...
OK, спасибо за внимание, жду фикс.
это по вашему не удобно? :)
Я не программист и мне не очень удобно при таком раскладе.
А имеет ли смысл в
заменить rates_total на BarsCalculated(ich)?
PS: А Вы из какого города, если не секрет?
кстати, а вы уверены, что не надо вызывать никаких дополнительных функций?
в библиотеке есть и Refresh и BufferResize. Мне кажется что они необходимы для нормального функционирования.