Ошибки, баги, вопросы - страница 737
Почему когда я нажимаю кнопку "Старт" тестер тестирует не с уровня начального депозита, а с уровня, на котором закончился прошлый тест. В 4-ке нет такой проблемы. Как запускать тестирование с уровня начального депозита?
Мы не можем воспроизвести у себя описанную Вами ситуацию.
Давайте больше подробностей
Похоже что это баг.
В режиме мультивалютного тестирования когда ждем появления нового бара на двух инструментах тестер ведет себя не корректно.
Немного пояснений. В функции isNewBar при появлении нового бара на основном инструменте в цикле ждем появление нового бара на другом финансовом инструменте.
Код прилагаю.
В чем именно Вы усматриваете баг, объясните конкретно, пожалуйста. Вы не сообщили ни деталей тестирования, ни полученного результата, ни ожидаемого результата.
Кроме того, обращаю ваше внимание на статью Основы тестирования в MetaTrader 5. В ней есть объяснение механизма генерации тиков и базовых понятий.
Все просто.
Запускаем советника на оптимизацию видим такой результат.
Выбираем например 4-й проход запускаем советника, получаем его нормальную работу со всеми сделками вот отчет.
Складывается ощущение. Что тестер в режиме оптимизации мультивалютника не может привязать сделку к бару если она открылась не на опен бара.
Если в функции isNewBar закоментировать цикл, по логике не ждать появление нового бара на другом инструменте то все работает. Версия терминала 5 билд 642.
Статьи читал, коды оттуда, ошибки не вижу. Хотя зная себя любимого пойду перечитаю.
С праздником.
Генерирую в мастере эксперта на средней со стопом параболик. Запускаю тест по ценам открытия, нажимаю "отмена". Запускаю второй раз - получается описанная ситуация(при этом график баланса и эквити рисуется не заново, а продолжается). С экспертами не из мастера все в порядке.
Создайте заявку в сервисдеск, где укажите
Вот кусок кода. Как сделать так, чтобы при значении trpar2=false , параметры input int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; не оптимиировались
Вот кусок кода. Как сделать так, чтобы при значении trpar2=false , параметры input int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; не оптимиировались
Не выставлять флажки в тестере напротив этих параметров. Или уточните вопрос, а то вижу двусмысленность. :)
Вопрос:
Нужно передать в функцию массив указателей на объекты. По ссылке, разумеется (массив же).
Какой синтаксис использовать?
Зря сомневаюсь? Или таки нужно как-то иначе?
