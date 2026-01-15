Ошибки, баги, вопросы - страница 2218
что это за цифры в кавычках?
наверное значение поля
Точно.
На мой взгляд, вобще все структурные части программ - должны оформляться в платформонезависимые блоки (вот, виртуальные интерфейсы, на мой взгляд, для этого ох, как хорошо подходят), чтобы изменения в платформах затрагивали небольшие изолированные участки кода. Плюс бонусом идет и возможность подключения новых платформ.
Что же касается новых i-Функций, то я гляжу только на одну - поиск бара по указанному времени. Возможно, эта функция будет работать быстрее, чем работает моя. Остальные же - я уверен, не будут давать увеличение скорости по сравнению с моими, а значит, от добра добра не ищут.
Я по барам давно свою библиотеку написал и новшествами пользоваться вряд ли буду
Нативный поиск бара по времени - может оказаться реально быстрее.
Сейчас у меня он огранизован, как вычисление нужного индекса бара по времени первого, последнего, и требуемому времени, с последующей корректировкой.
Раньше также я использовал бинарный поиск, но прямой расчет с корректировкой - оказался быстрее.
А у разработчиков может существовать индекс, который находит нужный бар значительно быстрее обоих этих вариантов.
кто обновился до 1860, подтверждаете ли проблему указанную ранее несколькими пользователями при тестировании?
а то брокер Открытие уже второй раз прислал это обновление ))
Используете бесплатный софт - тогда следите за его новостями и обновлениями, а если уж в будущем будет реклама, то это тоже вполне нормально(бесплатное ПО). Вам никто и ничем не обязан.
Софт не бесплатный - он стоит брокеру кучу денег. А я как трейдер, оплачиваю брокеру комиссию, из которой зп платится создателям. Поэтому и хочется отношения адекватного.
Относится не к функциям (фиг с ними - переписал), а вот то что тестер после обновления дико глючить начал и вылетатть каждые 2-3 запуска, можно было залить стабильную версию
Результат на ForexTimeFXTM-Demo01
Скрипт открывает и закрывает позиции до тех пор, пока не обнаружит "фантомный ордер" - нет ни среди текущих, ни в истории. Считать это багом или фишкой платформы?
ЗЫ Скрипт написан так, что может открыться несколько позиций из-за данного нюанса. Но это не мешает получению "фантомного ордера".
Здравствуйте. Сегодня обновился до версии 1860 и при оптимизации советника столкнулся вот с такой проблемой:
задержка между проходами составляет 1 минуту! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
p.s. до обновления все работало как часики.