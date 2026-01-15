Ошибки, баги, вопросы - страница 2196

Zoom==5

5

Zoom==4

4

Zoom==3


Zoom==2


Zoom==1

Zoom==0


 
Aleksey Vyazmikin:

Поставьте зум на ноль, даже сейчас видно, что на втором скрине уже бар впритык, в отличии от первого.

И что такое 30 баров, давайте 600!

Алексей, это результат за 1.5 часа моей работы. Нет ничего невозможного. Дальше сам, я своё любопытство удовлетворил. Тот факт что на втором скрине бар впритык это не проблема, достаточно добавить к ширине скрина значение зависящее от масштаба.

 
Alexey Viktorov:

Алексей, это результат за 1.5 часа моей работы. Нет ничего невозможного. Дальше сам, я своё любопытство удовлетворил. Тот факт что на втором скрине бар впритык это не проблема, достаточно добавить к ширине скрина значение зависящее от масштаба.

Да понятно, что можно вводить разные поправочные коэффициенты в зависимости от масштаба, что у меня и сделано(не на этих скринах), но это не удобно - не универсально!

 
fxsaber:

Тогда мне придется все распаковать и хранить в памяти сотни мегабайт распакованного.

Либо же распаковать, складывая количество строк (строка - тик). Экономя на памяти. А потом заново распаковывать, но уже с парсингом.

А что, можно распаковывать и на лету читать? Не изучал ЗИП, не знаю его возможностей.

Если так, то кроме ресайза с запасом ничего придумать не могу. Но какая с ним проблема? Есть же ArrayFree, и лишняя память будет высвобождена.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да понятно, что можно вводить разные поправочные коэффициенты в зависимости от масштаба, что у меня и сделано(не на этих скринах), но это не удобно - не универсально!

Универсально будет если вводить коэффициенты именно зависящие от масштаба обратно пропорционально. Масштаб больше, коэффициент меньше. Масштаб меньше, коэффициент больше.

 
Andrey Khatimlianskii:

А что, можно распаковывать и на лету читать?

Да, здесь ZIP-ы распаковываются в память и парсятся там же.

Если так, то кроме ресайза с запасом ничего придумать не могу. Но какая с ним проблема? Есть же ArrayFree, и лишняя память будет высвобождена.

Дорого выходит. Пока решил делать просто Reserve на миллион MqlTick. Костыльно, конечно.


Разработчики сделали замечательную оптимизацию, подарив ArraySwap. Нужно такое же - ArraysConcatenate.

Aleksey Vyazmikin:

Zoom==5

О, интересно, а что функция ChartScreenShot может делать снимки чарта больше ширины экрана?
Не знал.

 
Alexey Viktorov:

Универсально будет если вводить коэффициенты именно зависящие от масштаба обратно пропорционально. Масштаб больше, коэффициент меньше. Масштаб меньше, коэффициент больше.

Но это если там пропорциональная зависимость.... но, не факт, что она там есть. Или я не понял Вашей идеи.

Nikolai Semko:

О, интересно, а что функция ChartScreenShot может делать снимки чарта больше ширины экрана?
Не знал.

Может...

 
Aleksey Vyazmikin:

Но это если там пропорциональная зависимость.... но, не факт, что она там есть. Или я не понял Вашей идеи.

Может...

Алексей, она не там есть... она в голове должна быть. Эту самую обратно пропорциональную зависимость надо сделать.

На этом, извини, я покидаю эту тему.

 
Alexey Viktorov:

Алексей, она не там есть... она в голове должна быть. Эту самую обратно пропорциональную зависимость надо сделать.

На этом, извини, я покидаю эту тему.

Удачи!

