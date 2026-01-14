Ошибки, баги, вопросы - страница 515
Вопрос: Из какого раздела можно скачать справочник MQL5 в chm или pdf файл? Ссылка https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm рабочая, а вот из какого раздела скачивать? Раньше было из раздела "Документация", а сейчас там только он-лайн докуметация.
А разве из раздела Документации на сайте (https://www.mql5.com/ru/docs) недоступны ссылки?
Сделка живет только в момент проведения транзакции, поэтому ничего меняться/обнуляться не может. Может имеется ввиду магик ордера на закрытие позиции? При ручной торговли магик не проставляется ордерам, равно как и сделкам, на основе которых они проводятся.
Ответ: Свойства сделок
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида HistoryDealGet...(), возвращающие значения из соответствующих перечислений.
Для функции HistoryDealGetInteger()
ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
Идентификатор
Описание
Тип
DEAL_ORDER
Ордер, на основание которого выполнена сделка
long
DEAL_TIME
Время совершения сделки
datetime
DEAL_TYPE
Тип сделки
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот
ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC
Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)
long
DEAL_POSITION_ID
Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.
long
Такой вариант тоже был опробован:Результат - тоже возвращается нулевое значение.
Как я понимаю там перед получением свойств определенной сделки нужно нее выбрать при помощи - HistoryDealSelect
HistoryDealSelect
Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней через соответствующие функции. Возвращает true при успешном завершении функции. Возвращает false при неудачном завершении функции. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
bool HistoryDealSelect(
ulong ticket // тикет сделки
);
Параметры
ticket
[in] Тикет сделки
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Не совсем правильно понимаете.
HistoryDealGetTicket также выбирает сделку.
Да нет, Вы всё правильно делаете. Просто при установке ордера (совершении сделки) вручную, Magic не устанавливается(по умолчанию = 0). Он для того и придуман, чтобы советник мог отличить свои собственные операции от всех остальных. Если хотите связать все операции по позиции, советника и ручные, используйте POSITION_IDENTIFIER, он для всех сделок будет один.
Магик сделки определяется магиком ордера, в результате исполнения которого она была осуществлена. А вручную посылая запрос на совершение сделки (ордер), Вы разве можете установить магик ? Да, результирующая сделка в истории будет с нулевым магиком. Его можно получить и он будет равен 0 (что и означает, что магик не установлен).Может, мы о разном говорим ? В приведённой Вами последовательнгости будут две сделки, первая ордер сработал, сделка с установленным в ордере магиком, вторая - при ручном закрытии позиции, её магик равен 0.
Магик сделки определяется магиком ордера, в результате исполнения которого она была осуществлена. А вручную посылая запрос на совершение сделки (ордер), Вы разве можете установить магик ? Да, результирующая сделка в истории будет с нулевым магиком. Его можно получить и он будет равен 0 (что и означает, что магик не установлен).Может, мы о разном говорим ? В приведённой Вами последовательнгости будут две сделки, первая ордер сработал, сделка с установленным в ордере магиком, вторая - при ручном закрытии позиции, её магик равен 0.