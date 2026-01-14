Ошибки, баги, вопросы - страница 516
Предлагаете использовать идентификатор позиции?
Сегодня произошло автоматическое обновление MetaTrader 5 (64).
После этого терминал перестал запускаться, выдавая при попытке старта
MetaEditor запускается нормально.
Приложил последний лог терминала.Описание моей системы: Windows 7 64 Максимальная, Service Pack 1. Процессор: Intel i5 750 @ 2.67 ГГц. ОЗУ: 4 Гб
Так если как можно быстрей это нужно заявкой в СД + описание что за железо + указание что за ОС + лог терминала (файл) + дополнительную информацию.
У меня стартовал нормально, хотя как всегда с задержкой: XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0 GHz, RAM 3 Gb.
Уже второй раз Метаэдитор очищает файл.
Windows 7 SP1 32разрядная.
MetaEditor 5.0 507
После запуска программы. В нем до этого были открыты три проекта --- советник, класс1, класс2 .
Фокус был на Класс1. при предидущем закрытии.
Сегодня запускаю. Программа запускается. Устанавливает фокус на вкладке проекта Класс1. И что я вижу ---- пустой проект.
Ладно это не в первый раз. Я каждые 15 мин делаю архивную версию. Так что данные не утеряны.
Метаэдитор сделал запуск от администратора.
Почему он все равно Сохраняет проекты в папке? C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\
Что нужно еще сделать, где настроить, чтобы Метаэдитор сохранял файлы в C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5
Потому что для Метаэдитора 4 достаточно было запускать от администратота, и он файлы сохранял в C:\Program Files\MetaTrader
Скорее всего это связано. 1 винда программу запускает в песочнице. 2. программа создает проекты в песочнице.
Наверно черезчур сильная защита файлов.
XP не предлагать.
PS/// или может перед закрытием МетаЭдитора все вкладки закрывать. Тогда при инициализации ---- Метаэдитор не будет мудрить с файлами. Может где то здесь кроется какая нибудь проверка на существование файла. Если файл не найден (Винда не успела подгрузить свою песочницу) Эдитор создает чистый файл с тем же именем. И винда помещает ее в туже песочницу (заменяя прежний файл - пустым).
По поводу очистки проекта - нужны подробности в сервисдеск. Может приложите примеры файлов, которые открыты.
По поводу рабочего каталога - попробуйте запустить метаэдитор с ключом командной строки /portable
Примеры файлов?? Это всмысле проекты? или Лог какойнибудь?
Обычные проекты которые создавал через метаэдитор. Тот который метоэдитор очистил теперь пустой. Винда показывает размер файла - 0 байт.
Только я его уже заменил из архивной версии.
А место на диске свбодного хватало?
Запустил в режиме совместимости с XP SP3
Создал советник Сохранил. Программа сохранила в папке C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5
Спасибо за совет.
Просто не знаю кто придумал сохранять проекты C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.........\MQL5\
Ведь потом чтобы скопировать куда нибудь файл из него ---- нужно эту папку открыть , но сначала найти. ....
Надеюсь больше винда мудрить с файлами не будет.
Это описано в справке.
Также легко теперь найти папку common