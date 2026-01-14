Ошибки, баги, вопросы - страница 516

Dima_S:
Предлагаете использовать идентификатор позиции?
Ну, я не знаю, что Вы хотите получить/реализовать. Кстати, сделки при срабатывании стопов тоже будут с нулевым магиком.
 

Сегодня произошло автоматическое обновление MetaTrader 5 (64). 

После этого терминал перестал запускаться, выдавая при попытке старта

 

Прошу как можно быстрее устранить проблему. 

MetaEditor запускается нормально. 

Приложил последний лог терминала. 

Описание моей системы: Windows 7 64 Максимальная, Service Pack 1. Процессор: Intel i5 750 @ 2.67 ГГц. ОЗУ: 4 Гб

 
Уже второй раз Метаэдитор очищает файл.

 Windows 7 SP1 32разрядная.

MetaEditor 5.0 507

 

После запуска программы. В нем до этого были открыты три проекта --- советник, класс1, класс2 .

Фокус был на Класс1. при предидущем закрытии.

Сегодня запускаю. Программа запускается. Устанавливает фокус на вкладке проекта Класс1. И что я вижу ---- пустой проект.

Ладно это не в первый раз. Я каждые 15 мин делаю архивную версию. Так что данные не утеряны.

 

Метаэдитор сделал запуск от администратора.

Почему он все равно Сохраняет проекты в папке? C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\

Что нужно еще сделать, где настроить, чтобы Метаэдитор сохранял файлы в C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5

Потому что для Метаэдитора 4 достаточно было запускать от администратота, и он файлы сохранял в C:\Program Files\MetaTrader

Скорее всего это связано. 1 винда программу запускает в песочнице. 2. программа создает проекты в песочнице.

Наверно черезчур сильная защита файлов.

XP не предлагать. 

PS/// или может перед закрытием МетаЭдитора все вкладки закрывать. Тогда при инициализации ---- Метаэдитор  не будет мудрить с файлами. Может где то здесь кроется какая нибудь проверка на существование файла. Если файл не найден (Винда не успела подгрузить свою песочницу) Эдитор создает чистый файл с тем же именем. И винда помещает ее в туже песочницу (заменяя прежний файл - пустым). 

 
А место на диске свбодного хватало?
 
По поводу очистки проекта - нужны подробности в сервисдеск. Может приложите примеры файлов, которые открыты.

По поводу рабочего каталога - попробуйте запустить метаэдитор с ключом командной строки /portable 

 
Примеры файлов?? Это всмысле проекты? или Лог какойнибудь?

Обычные проекты которые создавал через метаэдитор. Тот который метоэдитор очистил теперь пустой. Винда показывает размер файла - 0 байт.

Только я его уже заменил из архивной версии. 

 
Renat:
А место на диске свбодного хватало?
Конечно.
 
Запустил в режиме совместимости с XP SP3

Создал советник Сохранил. Программа сохранила в папке C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5

Спасибо за совет.

Просто не знаю кто придумал сохранять проекты  C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.........\MQL5\

Ведь потом чтобы скопировать куда нибудь файл из него ---- нужно эту папку открыть , но сначала найти. ....

Надеюсь больше винда мудрить с файлами не будет.

 
rlx:


Ведь потом чтобы скопировать куда нибудь файл из него ---- нужно эту папку открыть , но сначала найти. ....


 

Это описано в справке.

Также легко теперь найти папку common 

