masharov:

Речь, наверное, об этой ошибке. 

Это с интернетом не связано. Что-то другое здесь :) 

Да - не знаю как всех - но при отключении инета - не хочет тестер запускаться

не в какую, и по 10 раз меняешь и котировкки все есть, но нет!

Im_hungry:

Давно юзаю тестер в автономном режиме, но только на сервере разработчиков (от работы в Альпари давно отказался). Вроде проблем нет особых.

Насколько я помню для работы в автономном режиме достаточно иметь нормальную историю + доступ тестера к окружению торгового счета (по логике вещей достаточно один раз подключиться к счету и закачать нужный объем истории).

 

Всем привет!

Народ подскажите в чем дело. Баг это или я что-то не так делаю?

Сама проблема описана тут: https://www.mql5.com/ru/forum/4668 Суть проблемы в невозможности использовать мультивалютное тестирование.

Есть предположение что в тестере стратегий не работает функция определяющая пустое значение. Через iCustom прицепил зигзаг, там пустое значение 0,

а отрисовывается как-будто оно не пустое 

Как спровоцировать в  терминале событие Calculate  без поступающих с сервера тиков?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Как изменить комментарий  открытой позиции?
  
for( int i = 0; i<100; i+=2 );

при желании он может быть даже дробным:

for( double i = 0; i < 100; i+=1.5 );
 

Приветы! С ЕВРО М5 сегодня глюк.Ничего не трогал в терминале,не удалял,не менял значений.

Самая последняя ситуация:

Сдвигаем график .Вылетает 10 лет.Только на М5.

 

 

 
Karlson:

Правый клик на чарте --> Обновить.
 
Благодарю!!!
