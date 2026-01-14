Ошибки, баги, вопросы - страница 522
Речь, наверное, об этой ошибке.
Это с интернетом не связано. Что-то другое здесь :)
Да - не знаю как всех - но при отключении инета - не хочет тестер запускаться
не в какую, и по 10 раз меняешь и котировкки все есть, но нет!
Давно юзаю тестер в автономном режиме, но только на сервере разработчиков (от работы в Альпари давно отказался). Вроде проблем нет особых.
Насколько я помню для работы в автономном режиме достаточно иметь нормальную историю + доступ тестера к окружению торгового счета (по логике вещей достаточно один раз подключиться к счету и закачать нужный объем истории).
Всем привет!
Народ подскажите в чем дело. Баг это или я что-то не так делаю?
Сама проблема описана тут: https://www.mql5.com/ru/forum/4668 Суть проблемы в невозможности использовать мультивалютное тестирование.
Есть предположение что в тестере стратегий не работает функция определяющая пустое значение. Через iCustom прицепил зигзаг, там пустое значение 0,
а отрисовывается как-будто оно не пустое
Как спровоцировать в терминале событие Calculate без поступающих с сервера тиков?
при желании он может быть даже дробным:
Приветы! С ЕВРО М5 сегодня глюк.Ничего не трогал в терминале,не удалял,не менял значений.
Самая последняя ситуация:
Сдвигаем график .Вылетает 10 лет.Только на М5.
Правый клик на чарте --> Обновить.