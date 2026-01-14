Ошибки, баги, вопросы - страница 517
Это описано в справке.
Также легко теперь найти папку common
Спасибо!
Я просто читаю справку, но обычно разделы как пользоваться программой пропускаю.
А читаю только описание функций и тп.
А можно ли сменить местоположение этих папок.
Ведь если логически рассуждать то скрипты, индикаторы и тп. это Мои документы. И было бы удобно хранить их в папке Мои документы.
Тем более что винда у меня на одном диске. А мои документы на другом диске.
И в случае краха винды. Или переустановки. Мне не нужно будет вспоминать скопировал ли я все свои наработки на другой диск.
Свойство OBJPROP_ZORDER не всегда работает. То есть, если клик осуществляется на объекте OBJ_LABEL, а за этим объектом есть другой объект, то срабатывает функция заднего объекта. Вроде бы это происходит, когда клик попадает в пустую зону символов.
На данный момент есть такие свойства, как OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET. При их использовании можно сделать невидимыми ту или иную область объекта. Было бы полезным сделать свойства, которые бы делали указанные области объекта недоступными для кликов.
У меня в профиле появилась вот такая штука:
И как это понимать!?
Вот так:
Renat 2011.09.15 03:26 #
Чемпионат начнется вовремя.
А мониторинг и раздача сигналов - это сложный проект, быстро не получается. На днях запускаем платный клауд для агентов.
Возможно, некоторые пробелы в знаниях порождают подобные вопросы, однако самостоятельно ничего похожего найти не удалось, а реализация с помощью алгоритмических ухищрений видится мне не чем иным, как уродливым костыльным извращением.
Есть ли у графических объектов веса? То есть приоритеты видимости. Не в отношении ценового графика (чекбокс в свойствах объекта "рисовать объект как фон" - это и так есть), а исключительно между самими построенными графическими объектами. Множественных слоёв, понятное дело, нет и ожидать не приходится. Однако существует следующий порядок вещей: если несколько одинаковых графических объектов попадает на одну и ту же временнУю позицию, видимым будет тот, что был наложен последним. Он будет находиться как бы на переднем плане, загораживая остальные. Добраться гарантированно до остальных нельзя никак иначе, кроме как через Список объектов (ctrl+b).
Если есть способ программно назначать/распределять веса визуализации для объектов, подскажите, как это сделать. Если нет, это было бы жизненно полезно добавить в качестве свойства/признака.
Возвращаясь к началу сообщения, могу сказать, что пока для меня существует лишь алгоритм: объекты с высочайшим приоритетом нужно отстраивать в последнюю очередь - тогда они перекроют по видимости все остальные, находящиеся в той же позиции. Это плохая идея, неудобная. Или удалять уже существующий спрятавшийся объект и перерисовывать заново последним в очереди построений - эта идея не лучше.
Поддерживаю, так как тоже уже писал об этом.))
Пример, как это должно быть:
И конечно же в диалоговом окне для ручной настройки нужна эта опция.
Да не в слоях дело, а всего-навсего в очерёдности, слои - это немного другое. Так что не OBJPROP_LAYER, а что-то типа OBJPROP_WEIGHT или OBJPROP_PRIORITY.
Почему OBJPROP_ZORDER не подходит?
Потому и не подходит, что это свойство относится к аспекту выделения графического объекта мышкой, а не к порядку визуализирования оного.
И здесь, собственно, совершенно непонятно, почему у свойства OBJPROP_ZORDER, раздающего по идее целочисленные приоритеты в небольшом диапазоне (много объектов на график всё равно не втиснешь), вдруг тип long. На что ему 8 байт, неужто short'а не хватит? Кто-нибудь прокомментирует?