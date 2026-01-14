Ошибки, баги, вопросы - страница 521
Лучше напишите подробную заявку в сервис деск. Интересуют также логи тестерного агента
Также попробуйте запустить MetaTester.exe вручную, без параметров
Переустановка винды полностью решила проблему, тестер запускается на ура,
правда через раз приходится повторно жать старт из-за ошибки авторизации,
В общем еще раз спасибо за Улучшение программного кода в отношении быстродействия работы терминала!
Вот экран 4 графика:
След в полный экран(F11) и мозаика:
опять F11. Почему автоматически не подгоняется?:
Еще разок F11 и....и где моя мозаика?:
Воспользуйтесь функцией TimeTradeServer(). И будет суббота.))
У меня этот баг сохраняется. Тестер не запускается. В сервисдеск писал.
Переустановка Windows для меня неприемлема.
В справочнике MQL5 совершенно невнятное описание свойств POSITION_PRICE_OPEN и POSITION_PRICE_CURRENT.
Их логику можно понять только гоняя тестер. Значения могут совпадать и различаться.
Да сегодня опять все повторилось - по 10 раз пытаешься запустить в тестере
любой советник - и ничего, но тут глянул в лог файла и там нашел что
соединение с сервером Альпари прошло неудачно, хотя внизу справа
в терминале (МТ5 507билд) зеленая галочка присутствует, но котировки не грузятся,
поэтому сменил счет дэмо аккаунта, выключил все защиту на компе, перезагрузил винду,
запустил терминал и запустился тест советников, вот так и выходит.
Вопрос к разработчикам:
Неужели теперь не запустишь тестер при отсутствии связи с интернетом или ДЦ ?
Спасибо.
У меня тестер постоянно работает в автономном режиме, без подключения к сети. Надо просто перед началом тестирования закачать нужную историю. Разумеется, без неё тестеру не на чем работать.
Речь, наверное, об этой ошибке.
Это с интернетом не связано. Что-то другое здесь :)
Приветы!На моем 3-х месячном опыте она была и до обновления.Иногда и со второго раза не запускается.Переключишь тип перебора в оптимизации туда-обратно и идет.Может вызвано нагрузкой компа помимо терминала,может нагрузкой работой,в качестве облака.
Еще бывает,что из вкладки "Результаты оптимизации",мышкой запускаешь одиночное тестирование,по выбранным параметрам,параметры ставит ,а тест не идет,по той же ошибке.