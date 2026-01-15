Ошибки, баги, вопросы - страница 3679

Vladislav Boyko #:

Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива?

ZIP в оригинале не обновляется.

Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?

MQ5/MQH в клонах не обновляются.

 
fxsaber #:
ZIP в оригинале не обновляется.
В таком случае, по моему личному мнению, кнопку   нужно либо починить, либо убрать. Сейчас это просто палка в колеса разработчикам, которые поддерживают и обновляют codebase публикации.
 

Подскажите, в чём прикол?

В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.

 
Stanislau Stakhiyevich #:

Подскажите, в чём прикол?

В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.

В целочисленных свойствах ордера кроме тикета есть ещё много других свойств. Справку-то читали по ссылке в Вашем же сообщении?
 
Artyom Trishkin #:
В целочисленных свойствах ордера кроме тикета есть ещё много других свойств. Справку-то читали по ссылке в Вашем же сообщении?
В том то и дело. Если обобщать. Есть функция HistoryOrderSelect, куда передаётся ticket. Зачем после её вызова нужно во все функции HistoryOrderGet передавать тикет?
 
Stanislau Stakhiyevich #:

Подскажите, в чём прикол?

В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.

Потому что имеет смысл такая запись.
 
Vladislav Boyko #:

Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива? Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?

Мне всегда было интересно, какие именно там подводные камни.

https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page53#comment_58493942

https://forge.mql5.io/Rorschach/MT4Orders_by_fxsaber

Это фича или баг? Компилируется без ошибок, функция на завершена, снизу абсолютная пустота


 
Всем здравствуйте! В терминале в окне с символами нет криптовалюты, а именно btcusd и ethusd. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Илья Коврин #:
Всем здравствуйте! В терминале в окне с символами нет криптовалюты, а именно btcusd и ethusd. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Список инструментов зависит от брокера
