Ошибки, баги, вопросы - страница 3679
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива?
ZIP в оригинале не обновляется.
Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?
MQ5/MQH в клонах не обновляются.
ZIP в оригинале не обновляется.
Подскажите, в чём прикол?
В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.
Подскажите, в чём прикол?
В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.
В целочисленных свойствах ордера кроме тикета есть ещё много других свойств. Справку-то читали по ссылке в Вашем же сообщении?
Подскажите, в чём прикол?
В HistoryOrderGetInteger для property_id ORDER_TICKET чтобы получить ticket, надо его-же в функцию и передать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
fxsaber, 2019.02.20 21:06
Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива? Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?
Мне всегда было интересно, какие именно там подводные камни.
https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page53#comment_58493942
https://forge.mql5.io/Rorschach/MT4Orders_by_fxsaber
Это фича или баг? Компилируется без ошибок, функция на завершена, снизу абсолютная пустота
Всем здравствуйте! В терминале в окне с символами нет криптовалюты, а именно btcusd и ethusd. Кто-нибудь сталкивался с таким?