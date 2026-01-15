Ошибки, баги, вопросы - страница 1836

Vladimir Gribachev:

редактор перестал обращать внимание на ошибки при компиляции


вот такое  даже проходит

билд


Добрый день!

Приложите пожалуйста код для проверки.

Спасибо.

 
Evgeny Chernyshev:

Добрый день!

Приложите пожалуйста код для проверки.

Спасибо.


отправил в личку
 
Vladimir Gribachev:

отправил в личку

Компилятор ругается


 
Evgeny Chernyshev:

Компилятор ругается


давайте я Вам дам доступ по ТимВивер и у меня посмотрите

точно ругается

чертовщина какая-то

недоглядел журнал

прошу прощение за отнятое время.

 
Vladimir Gribachev:

давайте я Вам дам доступ по ТимВивер и у меня посмотрите
Устрани показанную ошибку и компилятор найдёт следующую, потом следующую. Все по-порядку.
 
Alexey Viktorov:
Устрани показанную ошибку и компилятор найдёт следующую, потом следующую. Все по-порядку.


та я тупанул просто, все ок

 

Прошу указывать пути к файлам, чтобы не было такой неоднозначности, как выше.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обновление платформы MetaTrader 4 build 670: виртуальный хостинг, web-запросы и работа с сигналами из MQL-программ

Vict, 2014.07.12 10:05

Когда вот это хозяйство:

bool cursor_pos();

bool cursor_pos()
{
    return false;
}

находится в главном файле, всё нормально. Когда во включаемом, то это уже warring: no #import declaration 111.mqh 11 6. Ругается из-за forward declaration.  

По-моему компилятор просто придирается. 


Актуально!
 

Скажите пожалуйста разные типы ордера и сделки при открытии позиции это нормально или это тараканы?


Вроде открывалась позиция на продажу и ордер был ORDER_TYPE_SELL но в OnTradeTransaction вдруг ордер стал ORDER_TYPE_BUY при том что сделка DEAL_TYPE_SELL и позиция sell.

 
Alexey Viktorov:

Скажите пожалуйста разные типы ордера и сделки при открытии позиции это нормально или это тараканы?


Вроде открывалась позиция на продажу и ордер был ORDER_TYPE_SELL но в OnTradeTransaction вдруг ордер стал ORDER_TYPE_BUY при том что сделка DEAL_TYPE_SELL и позиция sell.

Это ноль.
