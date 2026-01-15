Ошибки, баги, вопросы - страница 1836
редактор перестал обращать внимание на ошибки при компиляции
вот такое даже проходит
билд
Добрый день!
Приложите пожалуйста код для проверки.
Спасибо.
отправил в личку
Компилятор ругается
давайте я Вам дам доступ по ТимВивер и у меня посмотрите
точно ругается
чертовщина какая-то
недоглядел журнал
прошу прощение за отнятое время.
Устрани показанную ошибку и компилятор найдёт следующую, потом следующую. Все по-порядку.
та я тупанул просто, все ок
Прошу указывать пути к файлам, чтобы не было такой неоднозначности, как выше.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обновление платформы MetaTrader 4 build 670: виртуальный хостинг, web-запросы и работа с сигналами из MQL-программ
Vict, 2014.07.12 10:05
Когда вот это хозяйство:
находится в главном файле, всё нормально. Когда во включаемом, то это уже warring: no #import declaration 111.mqh 11 6. Ругается из-за forward declaration.
По-моему компилятор просто придирается.
Скажите пожалуйста разные типы ордера и сделки при открытии позиции это нормально или это тараканы?
Вроде открывалась позиция на продажу и ордер был ORDER_TYPE_SELL но в OnTradeTransaction вдруг ордер стал ORDER_TYPE_BUY при том что сделка DEAL_TYPE_SELL и позиция sell.
