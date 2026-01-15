Ошибки, баги, вопросы - страница 3680
Всем здравствуйте! В терминале в окне с символами нет криптовалюты, а именно btcusd и ethusd . Кто-нибудь сталкивался с таким?
MetaQuotes-Demo не от брокера.
Откройте счет у брокера, предоставляющего криптовалюту.
Почему агенты перестали зарабатывать?
Мало информации. Что уже посмотрели? Какой процессор?
Windows 10 build 19045, 8 x Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz, AVX2, 17 / 23 Gb memory, 1660 / 1863 Gb disk
Где ещё смотреть не знаю.
Есть предположение, что рейтинг агентов упал ниже 100, но не знаю как это проверить.
Проверьте что с диском. У него катастрофически низкая скорость чтения/записи.
Как его проверить?
------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.4 x64 (C) 2007-2021 hiyohiyo
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 199.290 MB/s [ 190.1 IOPS] < 41854.76 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 193.945 MB/s [ 185.0 IOPS] < 5395.38 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 1.889 MB/s [ 461.2 IOPS] < 67789.22 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.723 MB/s [ 176.5 IOPS] < 5648.43 us>
[Write]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 194.787 MB/s [ 185.8 IOPS] < 42822.15 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 199.532 MB/s [ 190.3 IOPS] < 5243.58 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 1.670 MB/s [ 407.7 IOPS] < 77869.85 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.852 MB/s [ 208.0 IOPS] < 4775.03 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [C: 10% (194/1863GiB)]
Mode: [Admin]
Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
Date: 2025/12/03 14:49:02
OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19045] (x64)
Посмотреть его S.M.A.R.T.
Например (лучший вариант) с помощью smartctl из smartmontools "smartctl -x диск", но как именно надо указывать диск под виндой, затрудняюсь сказать.
Результат можно сюда, прокомментирую, что смогу.
Другие программы обычно вытаскивают далеко не всю доступную информацию, да и ту, что вытаскивают, интерпретируют весьма формально.Хотя, похоже, проблема просто в том, что диск механический, а не SSD.
Посмотреть его S.M.A.R.T.
Например (лучший вариант) с помощью smartctl из smartmontools "smartctl -x диск", но как именно надо указывать диск под виндой, затрудняюсь сказать.
Результат можно сюда, прокомментирую, что смогу.
Другие программы обычно вытаскивают далеко не всю доступную информацию, да и ту, что вытаскивают, интерпретируют весьма формально.Хотя, похоже, проблема просто в том, что диск механический, а не SSD.
Результаты теста:
...
OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19045] (x64)
У вас мега-медленный диск