Илья Коврин # :
Всем здравствуйте! В терминале в окне с символами нет криптовалюты, а именно  btcusd и ethusd . Кто-нибудь сталкивался с таким?

MetaQuotes-Demo не от брокера.

Откройте счет у брокера, предоставляющего криптовалюту.

 

Aliaksandr Yemialyanau #:

Мало информации. Что уже посмотрели? Какой процессор?
 
Putnik #:
Windows 10 build 19045, 8 x Intel Core i7-4790  @ 3.60GHz, AVX2, 17 / 23 Gb memory, 1660 / 1863 Gb disk


Где ещё смотреть не знаю.

Есть предположение, что рейтинг агентов упал ниже 100, но не знаю как это проверить.

 
Aliaksandr Yemialyanau #:
Проверьте что с диском. У него катастрофически низкая скорость чтения/записи.
 
Anton #:
Как его проверить?


------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.4 x64 (C) 2007-2021 hiyohiyo
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   199.290 MB/s [    190.1 IOPS] < 41854.76 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   193.945 MB/s [    185.0 IOPS] <  5395.38 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     1.889 MB/s [    461.2 IOPS] < 67789.22 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     0.723 MB/s [    176.5 IOPS] <  5648.43 us>

[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   194.787 MB/s [    185.8 IOPS] < 42822.15 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   199.532 MB/s [    190.3 IOPS] <  5243.58 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     1.670 MB/s [    407.7 IOPS] < 77869.85 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     0.852 MB/s [    208.0 IOPS] <  4775.03 us>

Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [C: 10% (194/1863GiB)]
   Mode: [Admin]
   Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec 
   Date: 2025/12/03 14:49:02
     OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19045] (x64)

 
Aliaksandr Yemialyanau #:
Посмотреть его S.M.A.R.T.

Например (лучший вариант) с помощью smartctl из smartmontools "smartctl -x диск", но как именно надо указывать диск под виндой, затрудняюсь сказать.

Результат можно сюда, прокомментирую, что смогу.

Другие программы обычно вытаскивают далеко не всю доступную информацию, да и ту, что вытаскивают, интерпретируют весьма формально.

Хотя, похоже, проблема просто в том, что диск механический, а не SSD.
 
JRandomTrader #:

Результаты теста:


 
Aliaksandr Yemialyanau #:

Как и говорилось, небольшая часть доступной информации. Судя по ней, у диска проблем нет. Просто механический, из-за чего очень медленный случайный доступ.
 
Aliaksandr Yemialyanau #:

У вас мега-медленный диск


 

