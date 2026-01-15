Ошибки, баги, вопросы - страница 3682
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо!
Похоже, дело в том что процессор сильно загружен локальными задачами. Насколько % можно загружать процессор чтобы агенты подключались к Cloud Network?
C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs
Вопрос к разработчикам:
@Renat Fatkhullin
Два графика: один с реальной торговли, второй - тестер "Каждый тик по реальным тикам"
Настройки соответственно одинаковые
Таймфрейм М1, XAUUSD
График онлайн
--
График с тестера
--
Как видно, кардинально разные результаты.
Пробовал удалить историю тиков, но ничего не поменялось.
Прошлых билдов нет, чтобы сравнить результаты.
ПРОШУ дать разъяснение по тестеру, потому что сейчас тестер не соответствует действительности, и результаты оптимизации нельзя ставить на торговлю.
Спасибо!
кардинально разные результаты.
Так у всех.
Так у всех.
Ранее было не так, но советники с другой логикой, нежели этот.
Какой выход с положения? Нужно оптимизировать чтобы получить те же результаты на реале
Какой выход с положения?
Вы же в онлайн пропускаете некоторые тики, а в Тестере - нет.
Написать близкий к Тестеру советник - сложная задача.
Вы же в онлайн пропускаете некоторые тики, а в Тестере - нет.
Написать близкий к Тестеру советник - сложная задача.
Но результаты совершенно разные
Но результаты совершенно разные
Если тики Тестера и тики Терминала совпадают, то косяк в советнике.
Как это выяснить?
И немного не понятно, как они могут отличаться, если история в том виде, что была в терминале. Сейчас видно, что разница кардинальная.
Вопрос к разработчикам:
@Renat Fatkhullin
Два графика: один с реальной торговли, второй - тестер "Каждый тик по реальным тикам"
Настройки соответственно одинаковые
Таймфрейм М1, XAUUSD
График онлайн
--
График с тестера
--
Как видно, кардинально разные результаты.
Пробовал удалить историю тиков, но ничего не поменялось.
Прошлых билдов нет, чтобы сравнить результаты.
ПРОШУ дать разъяснение по тестеру, потому что сейчас тестер не соответствует действительности, и результаты оптимизации нельзя ставить на торговлю.
Спасибо!
Так у всех и так было всегда.
Еще удивлю что тестировать на прибыль или убыток стратегию в тестере пустая трата времени.
Так у всех и так было всегда.
Еще удивлю что тестировать на прибыль или убыток стратегию в тестере пустая трата времени.
Было, но в основном совпадало, разница была минимальна, а сейчас - кардинальна, по крайней мере в этом ЕА.
Вопрос скорее в том, почему такая разница, если тесты идут по реальным тикам. Тики в историю попадают битые, или на сервере их меняют, или терминал записывает выборочно?