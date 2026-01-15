Библиотеки: MultiTester - страница 53

Из-за кеширования вывода логов в Терминал/Тестер стал принтовать и локальное время.

  static long TimeLocalMsc( void )
  {
    SYSTEMTIME sTime1;
  
    kernel32::GetLocalTime(sTime1);
    
    const MqlDateTime sTime2 = {sTime1.wYear, sTime1.wMonth, sTime1.wDay, sTime1.wHour, sTime1.wMinute, sTime1.wSecond};
    
    return((long)::StructToTime(sTime2) * 1000 + sTime1.wMilliseconds);
  }


Ниже видно, что без этого невозможно понять, сколько прошло времени между событиями.

2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  2025.11.03 00:05:08   [2025.11.11 00:28:14.077] EAToMath.mqh 776: 2025.10 - 22 791 154 ticks: 21 Days, 1 085 293 ticks/day.
2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  2025.11.03 23:59:58   [2025.11.11 00:28:14.397] EAToMath.mqh 776: 2025.11 - 944 851 ticks: 1 Days, 944 851 ticks/day.
2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  final balance 12345.00 pips
2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  OnTester result 12345
2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  2025.11.03 23:59:58   [2025.11.11 00:28:14.426] EAToMath.mqh 1047: 23 736 006 ticks (135.819 MB, Compress = 10.00) are saved in C:\Users\Username\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\RannForex-Server\XAUUSD.pro\Ticks_0.tsh
2025.11.11 00:28:14.620 Core 1  2025.11.03 23:59:58   [2025.11.11 00:28:14.426] EAToMath.mqh 1051: Saved interval: 2025.10.03 00:00 - 2025.11.03 23:59, 1 Month 1 Day
 
Rorschach #:
Пункты 3, 4? https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page52#comment_58437055
Спасибо. Применил обходной путь публикации в КБ.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2025.07.10 13:27

Исторически сложилось так, что MultiTester.mqh не используется для написания взаимодействия с Тестером, т.к. там применяется событийная модель, которая слишком сложна. Поэтому сразу рекомендую использовать иной подход - через MTTester.mqh.


Вот хороший пример.


Дополнительный пример.

Еще в этом же стиле.
Пакетная работа с MT5-Тестером в мат. режиме.
Из различных вариантов автоматизации MT5-Тестера ниже будет использованы наработки этой . Из двух реализаций ( EAToMath и MathTicker ) мат. режима ниженаписанное актуально для EAToMath-советников
 
fxsaber #:
Спасибо. Применил обходной путь публикации в КБ.

Жаль, чего только стоит возможность качать архивы


 
Rorschach #:

Жаль, чего только стоит возможность качать архивы

Слишком много всего для одного mqh.

 
Здравствуйте. Вроде писал уже, но куда-то сообщение делось. Компиляция завершается ошибкой. Будьте добры, исправьте, пожалуйста.
 
Дмитрий #:
Здравствуйте. Кажется, я уже писал об этом, но сообщение куда-то пропало. Компиляция заканчивается ошибкой. Будьте добры, исправьте ее, пожалуйста.
Не помешал бы скриншот, чтобы хотя бы определить файл с ошибкой.
 
Дмитрий #:
Здравствуйте. Вроде писал уже, но куда-то сообщение делось. Компиляция завершается ошибкой. Будьте добры, исправьте, пожалуйста.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
Прошу прощения, не понимал о чем речь. Скачал файлы по отдельности и заработало.
 
У меня не получается отладить и запустить MultiTester_Example на моем 5430, и IsReady постоянно возвращает false. У вас все работает нормально?
