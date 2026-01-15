Библиотеки: MultiTester - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из-за кеширования вывода логов в Терминал/Тестер стал принтовать и локальное время.
Ниже видно, что без этого невозможно понять, сколько прошло времени между событиями.
Пункты 3, 4? https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page52#comment_58437055
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2025.07.10 13:27
Исторически сложилось так, что MultiTester.mqh не используется для написания взаимодействия с Тестером, т.к. там применяется событийная модель, которая слишком сложна. Поэтому сразу рекомендую использовать иной подход - через MTTester.mqh.
Вот хороший пример.
Дополнительный пример.
Спасибо. Применил обходной путь публикации в КБ.
Жаль, чего только стоит возможность качать архивы
Жаль, чего только стоит возможность качать архивы
Слишком много всего для одного mqh.
Здравствуйте. Кажется, я уже писал об этом, но сообщение куда-то пропало. Компиляция заканчивается ошибкой. Будьте добры, исправьте ее, пожалуйста.
Здравствуйте. Вроде писал уже, но куда-то сообщение делось. Компиляция завершается ошибкой. Будьте добры, исправьте, пожалуйста.