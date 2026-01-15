Ошибки, баги, вопросы - страница 3657
Поделитесь в личку хорошим Демо сервером,
знаю что Ро** режет историю каждый мес, Ал** телефон просит(прозвонщики...), где нормальный сейчас есть?
интересуют без префиксов и прочего г.
Опять остановилось котирование...
Обидно...
в офис придут - включат :-)
в офис придут - включат :-)
O ! пришли :-)
видимо временные орг.проблемы, возможно транк с какой-то азиатской биржей отвалился и с 3 до 10 агрегировать нечего и получается дырка
а вообще дарёному коню в зубы не смотрят. Ценник на realtime+history данные плюс-минус 200$/месяц - а тут бесплатно
Тестер стратегий. Результаты оптимизации, лучшие проходы 0 и 4. На графике с результатами лучшие проходы это 5 и 6.
Как-то, не дружит одно с другим.
Всем привет! не меняет цвет линии индикатора. беру любой стандартный индикатор и не могу поменять цвет линии. просмотрел все настройки терминала вроде всё ОК
На скрине не стандартный Аллигатор
На скрине не стандартный Аллигатор
Переустановил терминал и любой индикатор из папки Example не меняет цвет. До какого то момента всё работало отлично. MacOS
А из других папок меняет, что ли?
Писал как то индикатор для макбучника, у него вообще нигде нельзя было выбрать цвета.
Я попытался уговорить его купить нормальный ноут вместо игрушки, но чел зажал деньги, и пришлось мне переделывать индикатор :)
типа так:
Вроде всё работает…