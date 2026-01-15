Ошибки, баги, вопросы - страница 3657

Поделитесь в личку хорошим Демо сервером,

знаю что Ро** режет историю каждый мес, Ал** телефон просит(прозвонщики...), где нормальный сейчас есть?

интересуют без префиксов и прочего г.

 
Serqey Nikitin #:

Опять остановилось котирование...

Обидно...

в офис придут - включат :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

в офис придут - включат :-)

O ! пришли :-)

видимо временные орг.проблемы, возможно транк с какой-то азиатской биржей отвалился и с 3 до 10 агрегировать нечего и получается дырка

а вообще дарёному коню в зубы не смотрят. Ценник на realtime+history данные плюс-минус 200$/месяц - а тут бесплатно

 
Здравствуйте! У меня каталог данных не работает   кликаю на каталог данный и вылазиет это. Подскажите как исправить
 

Тестер стратегий. Результаты оптимизации, лучшие проходы 0 и 4. На графике с результатами лучшие проходы это 5 и 6.

Как-то, не дружит одно с другим.


 

Всем привет! не меняет цвет линии индикатора. беру любой стандартный индикатор и не могу поменять цвет линии.  просмотрел все настройки терминала вроде всё ОК



 
Tango_X #:

Всем привет! не меняет цвет линии индикатора. беру любой стандартный индикатор и не могу поменять цвет линии.  просмотрел все настройки терминала вроде всё ОК

На скрине не стандартный Аллигатор

 
Artyom Trishkin #:

На скрине не стандартный Аллигатор

Переустановил терминал и любой индикатор из папки Example не меняет цвет. До какого то момента всё работало отлично. MacOS

 
Tango_X #:

Переустановил терминал и любой индикатор из папки Example не меняет цвет. До какого то момента всё работало отлично. MacOS

А из других папок меняет, что ли?

Писал как то индикатор для макбучника, у него вообще нигде нельзя было выбрать цвета.

Я попытался уговорить его купить нормальный ноут вместо игрушки, но чел зажал деньги, и пришлось мне переделывать индикатор :)

типа так:

enum col
  {
   Red_            = 0, // Red
   Green_          = 1, // Green
   Yellow_         = 2, // Yellow
   Blue_           = 3, // Blue
   Dim_Gray        = 4, // Dim Gray
   Steel_Blue      = 5, // Steel Blue
   Purple_         = 6, // Purple
   Teal_           = 7, // Teal
   Dark_Slate_Gray = 8, // Dark SlateGray
   Midnight_Blue   = 9, // Midnight Blue
   Dark_Blue       = 10,// Dark Blue
   Indigo_         = 11,// Indigo
   Dark_Violet     = 12 // Dark Violet
  };

input col  clrStop = Yellow_;
input col  clrStop = Purple_ ;

color colArr[] = {clrRed, clrGreen, clrYellow, clrBlue, clrDimGray, clrSteelBlue, clrPurple, clrTeal, clrDarkSlateGray, clrMidnightBlue, clrDarkBlue, clrIndigo, clrDarkViolet};


int OnInit()
  {
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR, colArr[clrStop]);
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_LINE_COLOR, colArr[clrCorr]);
  }
 
Tango_X #:

Всем привет! не меняет цвет линии индикатора. беру любой стандартный индикатор и не могу поменять цвет линии.  просмотрел все настройки терминала вроде всё ОК



Вроде всё работает…


