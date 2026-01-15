Ошибки, баги, вопросы - страница 1826

Michael Block:
Все вписано все сначала есть потом проподает
В логах что ?
 
Alexander:
В логах что ?
Что это такое и как это исправить?
 
fxsaber:

Metaquotes-Demo, USD-счет, RTS-3.17.

TickValue выдает неверное значение - в рублях, а не в валюте счета (USD).

 

FxPro-ECN. Символы GOLD и GOLDEURO имеют один и тот же TickValue. Хотя, очевидно, что они должны отличаться в EURUSD-раз. 

Надо понимать, что понятие "цена тика" по разному интерпретируется в зависимости от рынка и интерпретируется либо как параметр контракта, либо как некая расчётная величина.

1. Если в спецификации контракта (смотрим соответствующий диалог в терминале), указана стоимость тика, то возвращается она. Для RTS-3.17 - всё правильно - в рублях, ибо инструмент торгуется в рублях.

2. В остальных случаях это расчётная величина.
 
MQ Alexander:
TickValue же изначально был нужен совсем не для того, как сделано в п.1. Нужен нормальный функционал, который у Вас уже реализован, но недоступен

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2017.02.28 13:45

В MT5 есть внутренний скрытый механизм, который умеет любую валюту конвертировать в валюту счета. В данном случае OrderCalcMargin 1000 NOK переводит в соответствующее число USD и выдает его.

Прошу сделать этот механизм открытым. Например,

double CurrencyExchange( const string Currency ); // возвращает курс валюты Currency к валюте счета

Эти курсы валют имеются в терминале 100%, раз OrderCalcMargin их вычисляет. Их работа особенно заметна на MetaQuotes-Demo USD-счетах, когда берешь ФОРТС-символы - у них валюта маржи в RUR.

Это особенно актуально из-за TickValue-фишки/бага

 

Не проверял.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Занялся оптимизацией своих функций, нужен совет.

fxsaber, 2017.03.03 14:25

struct _global
  {
   string            name;
   double            data;
  };
Такие структуры не могут копироваться ArrayCopy из-за наличия объекта неизвестного размера. И это правильно.

ArrayCopy не выдает Warning/Error, когда входными задают массивы подобного типа.
 

Ч‌асто не удается вставить ссылку.

 

Эпопея с ошибкой‌

EX5 write error         0       0

‌продолжается и на пятёрке:‌

2017.03.04 17:04:49.664 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1545 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.04 17:04:49.668 Terminal        Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1575 / 5005 Mb, HDD: 10391 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.04 17:04:49.668 Terminal        D:\MetaQuotes\MetaTrader 5

‌О четвёрке уже писал в СД: Открыта, Начата: 2017.03.01 06:53, #1684235

Ответа и решения пока нет.‌

А работать-то невыносимо с постоянной перезагрузкой Windows ...

 
Artyom Trishkin:

‌ex новый не создается, или не получается переписать уже имеющийся?

Попробуйте какой нибудь утилитой посмотреть, какие программы держат ex файл и не дают его переписывать. Например, встроенные средства для этого есть в бесплатном командоре Multi Commander.

Ну не похоже это на проблемы МЕ. ‌

 
Andrey Dik:

у‌ меня чистая 10 винда, без ничего, и я проверил специально на 10 винде - получаю ту же ошибку

