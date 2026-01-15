Ошибки, баги, вопросы - страница 1826
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все вписано все сначала есть потом проподает
В логах что ?
Metaquotes-Demo, USD-счет, RTS-3.17.
TickValue выдает неверное значение - в рублях, а не в валюте счета (USD).
FxPro-ECN. Символы GOLD и GOLDEURO имеют один и тот же TickValue. Хотя, очевидно, что они должны отличаться в EURUSD-раз.
1. Если в спецификации контракта (смотрим соответствующий диалог в терминале), указана стоимость тика, то возвращается она. Для RTS-3.17 - всё правильно - в рублях, ибо инструмент торгуется в рублях.
2. В остальных случаях это расчётная величина.
Надо понимать, что понятие "цена тика" по разному интерпретируется в зависимости от рынка и интерпретируется либо как параметр контракта, либо как некая расчётная величина.
1. Если в спецификации контракта (смотрим соответствующий диалог в терминале), указана стоимость тика, то возвращается она. Для RTS-3.17 - всё правильно - в рублях, ибо инструмент торгуется в рублях.
2. В остальных случаях это расчётная величина.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.02.28 13:45
В MT5 есть внутренний скрытый механизм, который умеет любую валюту конвертировать в валюту счета. В данном случае OrderCalcMargin 1000 NOK переводит в соответствующее число USD и выдает его.
Прошу сделать этот механизм открытым. Например,
Эти курсы валют имеются в терминале 100%, раз OrderCalcMargin их вычисляет. Их работа особенно заметна на MetaQuotes-Demo USD-счетах, когда берешь ФОРТС-символы - у них валюта маржи в RUR.
Это особенно актуально из-за TickValue-фишки/бага
Не проверял.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Занялся оптимизацией своих функций, нужен совет.
fxsaber, 2017.03.03 14:25
{
string name;
double data;
};
Часто не удается вставить ссылку.
Эпопея с ошибкой
продолжается и на пятёрке:
2017.03.04 17:04:49.668 Terminal Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz, RAM: 1575 / 5005 Mb, HDD: 10391 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.04 17:04:49.668 Terminal D:\MetaQuotes\MetaTrader 5
О четвёрке уже писал в СД: Открыта, Начата: 2017.03.01 06:53, #1684235
Ответа и решения пока нет.
А работать-то невыносимо с постоянной перезагрузкой Windows ...
Эпопея с ошибкой
А работать-то невыносимо с постоянной перезагрузкой Windows ...
ex новый не создается, или не получается переписать уже имеющийся?
Попробуйте какой нибудь утилитой посмотреть, какие программы держат ex файл и не дают его переписывать. Например, встроенные средства для этого есть в бесплатном командоре Multi Commander.
Ну не похоже это на проблемы МЕ.
ex новый не создается, или не получается переписать уже имеющийся?
Попробуйте какой нибудь утилитой посмотреть, какие программы держат ex файл и не дают его переписывать. Например, встроенные средства для этого есть в бесплатном командоре Multi Commander.
Ну не похоже это на проблемы МЕ.
у меня чистая 10 винда, без ничего, и я проверил специально на 10 винде - получаю ту же ошибку