Ошибки, баги, вопросы - страница 3655
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите в лог журнале, что пишут? Для Mac OS не подскажу. Для Windows 11 это здесь:
C:\Users\[Имя]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0148BD5691B65B0F215762F3DE\Logs
Спасибо! Путь нашёл на Mac, а в логах что должно быть?
Спасибо! Путь нашёл на Mac, а в логах что должно быть?
Должно быть, что авторизация прошла успешно. Или какая ошибка.
Кто-то сталкивался с тем, что при запуске тестере в визуальном режиме тики есть, торговля есть, но бары не отрисовываются и график не смещается:
В чем может быть причина?
В терминале тот же символ нормально отображает все бары.Или это баг нового билда 5130? У кого есть кастомные символы - посмотрите в визуальном режиме с любым экспертом (я с MACD из Examples тестировал) .
Кастомный символ создаю: сначала добавляю тики, потом по ним формирую бары (по цене last) и добавляю в кастомный символ.
Должно быть, что авторизация прошла успешно. Или какая ошибка.
А не могу толком прочитать что именно оно означает. Как должно выглядеть?
EQ 0 20:30:48.231 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5135 started for MetaQuotes Ltd.
ON 0 20:30:48.232 Terminal Windows 11 build 26100, 32 x AMD Ryzen 9 7950X 16-Core, AVX2, 57 / 63 Gb memory, 195 / 476 Gb disk, UAC, GMT+3
LO 0 20:30:48.232 Terminal C:\Users\peshi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550
EO 0 20:30:49.561 Experts expert StatOtk10 (EURUSD,M5) loaded successfully
QJ 0 20:30:49.870 Network '86135099': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 4 (ping: 67.35 ms, build 5135)
ID 0 20:30:49.870 Network '86135099': previous successful authorization performed from 188.233.82.151 on 2025.06.29 14:06:43
FD 0 20:30:50.053 Network '86135099': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 10608 symbols, 0 spreads
MG 0 20:30:50.053 Network '86135099': trading has been enabled - hedging mode
FP 0 20:30:50.856 MQL5.community activated for 'FxPro7009', balance: 126.21
DH 0 20:30:51.127 MQL5.chats activated for 'FxPro7009'
GN 0 20:30:51.592 Network '86135099': scanning network for access points
RF 0 20:31:17.055 Network '86135099': scanning network finished
Примерно так должно быть. Ping проходит?
EQ 0 20:30:48.231 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5135 started for MetaQuotes Ltd.
ON 0 20:30:48.232 Terminal Windows 11 build 26100, 32 x AMD Ryzen 9 7950X 16-Core, AVX2, 57 / 63 Gb memory, 195 / 476 Gb disk, UAC, GMT+3
LO 0 20:30:48.232 Terminal C:\Users\peshi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550
EO 0 20:30:49.561 Experts expert StatOtk10 (EURUSD,M5) loaded successfully
QJ 0 20:30:49.870 Network '86135099': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 4 (ping: 67.35 ms, build 5135)
ID 0 20:30:49.870 Network '86135099': previous successful authorization performed from 188.233.82.151 on 2025.06.29 14:06:43
FD 0 20:30:50.053 Network '86135099': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 10608 symbols, 0 spreads
MG 0 20:30:50.053 Network '86135099': trading has been enabled - hedging mode
FP 0 20:30:50.856 MQL5.community activated for 'FxPro7009', balance: 126.21
DH 0 20:30:51.127 MQL5.chats activated for 'FxPro7009'
GN 0 20:30:51.592 Network '86135099': scanning network for access points
RF 0 20:31:17.055 Network '86135099': scanning network finished
Примерно так должно быть. Ping проходит?
Возможно следует удалить терминал и установить заново?
Может быть неправильно задан сервер в настройках? Это может быть причиной.
Задайте с самого начала:
- Логин
- Пароль
- Сервер
Сервер надо выбирать из "выпадающего списка". Вводите первые буквы в поле "Сервер:" , потом мышкой выбираете из найденых вариантов нужный.
В верхнем левом углу нажимаете "Файл". Потом "Подключиться к торговому счету". И заного введите данные авторизации в "Подключение".
Только так и больше ничего:
Смотрю запускается эксперт. Вы сами его устанавливали? В случае полного удаления он может утерен. Это важно для Вас?