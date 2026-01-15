Ошибки, баги, вопросы - страница 3655

Putnik #:

Посмотрите в лог журнале, что пишут? Для Mac OS не подскажу. Для Windows 11 это здесь:

C:\Users\[Имя]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0148BD5691B65B0F215762F3DE\Logs

Спасибо! Путь нашёл на  Mac, а в логах что должно быть?

 
NikRch #:

Спасибо! Путь нашёл на  Mac, а в логах что должно быть?

Должно быть, что авторизация прошла успешно. Или какая ошибка.

 

Кто-то сталкивался с тем, что при запуске тестере в визуальном режиме тики есть, торговля есть, но бары не отрисовываются и график не смещается:

В чем может быть причина?

В терминале тот же символ нормально отображает все бары.

Кастомный символ создаю: сначала добавляю тики, потом по ним формирую бары (по цене last) и добавляю в кастомный символ.

Или это баг нового билда 5130? У кого есть кастомные символы - посмотрите в визуальном режиме с любым экспертом (я с MACD из Examples тестировал) .
 
Putnik #:

Должно быть, что авторизация прошла успешно. Или какая ошибка.

А не могу толком прочитать что именно оно означает. Как должно выглядеть?
На данный момент соединения нет, бесконечно вращается колесо загрузки и всё


 
NikRch #:
А не могу толком прочитать что именно оно означает. Как должно выглядеть?
На данный момент соединения нет, бесконечно вращается колесо загрузки и всё


EQ 0 20:30:48.231 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5135 started for MetaQuotes Ltd.

ON 0 20:30:48.232 Terminal Windows 11 build 26100, 32 x AMD Ryzen 9 7950X 16-Core, AVX2, 57 / 63 Gb memory, 195 / 476 Gb disk, UAC, GMT+3

LO 0 20:30:48.232 Terminal C:\Users\peshi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550

EO 0 20:30:49.561 Experts expert StatOtk10 (EURUSD,M5) loaded successfully

QJ 0 20:30:49.870 Network '86135099': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 4 (ping: 67.35 ms, build 5135)

ID 0 20:30:49.870 Network '86135099': previous successful authorization performed from 188.233.82.151 on 2025.06.29 14:06:43

FD 0 20:30:50.053 Network '86135099': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 10608 symbols, 0 spreads

MG 0 20:30:50.053 Network '86135099': trading has been enabled - hedging mode

FP 0 20:30:50.856 MQL5.community activated for 'FxPro7009', balance: 126.21

DH 0 20:30:51.127 MQL5.chats activated for 'FxPro7009'

GN 0 20:30:51.592 Network '86135099': scanning network for access points

RF 0 20:31:17.055 Network '86135099': scanning network finished


Примерно так должно быть. Ping проходит?

 
Putnik #:

Примерно так должно быть. Ping проходит?
























Примерно так должно быть. Ping проходит?

Только так и больше ничего:

NO 0 14:29:03.976 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5125 started for MetaQuotes Ltd.
JD 0 14:29:03.977 Terminal Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 build 7601 on Wine 10.0 Darwin 24.4.0, 8 x VirtualApple @ 2.50GHz, x64, 2 / 15 Gb memory, 31 / 460 Gb disk, GMT+3
DN 0 14:29:03.977 Terminal C:\Program Files\MetaTrader 5
EI 0 14:29:06.273 Experts expert HINNmagicEntry (EURUSD,M15) loaded successfully



 
Возможно следует удалить терминал и установить заново?
Только нужно как-то всё вычистить ещё, а вот этого я и не знаю
 
NikRch #:
Возможно следует удалить терминал и установить заново?
Только нужно как-то всё вычистить ещё, а вот этого я и не знаю

Может быть неправильно задан сервер в настройках? Это может быть причиной.

Задайте с самого начала:

- Логин

- Пароль

- Сервер

Сервер надо выбирать из "выпадающего списка". Вводите первые буквы в поле "Сервер:" , потом мышкой выбираете из найденых вариантов нужный.

 

В верхнем левом углу нажимаете "Файл". Потом "Подключиться к торговому счету". И заного введите данные авторизации в "Подключение".


 
NikRch #:







Смотрю запускается эксперт. Вы сами его устанавливали? В случае полного удаления он может утерен. Это важно для Вас?

Новый комментарий