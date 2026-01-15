Ошибки, баги, вопросы - страница 3654
Пинг (пакеты) проходит до серверов? Провайдера пробовали менять? Может есть тотальный фаерволл, в том числе на роутере?
Спасибо. Пробовал с другим провайдером и вообще в другом городе - такая же история. Пробовал с VPN и без.
Здравствуйте. Такая темная тема, это из-за бага не везде цвета меняются, или так и задумано?
Обычно темная тема как-то так выглядит:
Что бы темная тема отображалась её надо включить.
+
У вас судя по всему - только темная цветовая схема включена.
Ясно, спасиб. Не нашел тк они эту настройку в 2 места разместили, и та что во втором переключает не полностью, странное решение.
Сегодня установил виндовс 10 (было 7). Подключился к старому счёту MetaQuotes-Demo, котировки не обновляются. Утром всё работало. Что случилось?
Проверьте - что вы действительно подключились - потому что демо счета могут быть недействительны из-за неактивности на них.
Просто создайте еще один, или создайте демо счет с брокером (чтобы проверить - что вообще все работает).
В терминале "по умолчанию" брокер Jast2Trade, открыл демо - всё работает. На счёте MetaQuotes-Demo утром работало, сейчас нет.
Кажется, сам по себе меняется сервер вместо MetaQuotes-Demo становится Jast2Trade.
Переустановил терминал - всё работает. Глюк какойто.
Добрый день!
Очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо
Посмотрите в лог журнале, что пишут? Для Mac OS не подскажу. Для Windows 11 это здесь:
C:\Users\[Имя]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0148BD5691B65B0F215762F3DE\Logs