Aleksey Vyazmikin #:

Пинг (пакеты) проходит до серверов? Провайдера пробовали менять? Может есть тотальный фаерволл, в том числе на роутере?


Спасибо. Пробовал с другим провайдером и вообще в другом городе - такая же история. Пробовал с VPN и без.
До установки обновлений МТ скорость хоть какая-то отображалась, а теперь всё по нолям и только загрузка в попытках коннекта.
Есть ещё мысль всё попробовать снести и установить заново, но тут вопрос уже скорее как грамотно всё вычистить.
Пока не понимаю в какую сторону двигаться
 

Здравствуйте. Такая темная тема, это из-за бага не везде цвета меняются, или так и задумано?

Обычно темная тема как-то так выглядит:


 
Мне кажется или цвет текста на форуме еще светлее сделали, чтоб еще хуже читался?
 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Такая темная тема, это из-за бага не везде цвета меняются, или так и задумано?


Обычно темная тема как-то так выглядит:


Что бы темная тема отображалась её надо включить.

+

У вас судя по всему - только темная цветовая схема включена.


 
Igor Zakharev #:

Что бы темная тема отображалась её надо включить.

+

У вас судя по всему - только темная цветовая схема включена.


Ясно, спасиб. Не нашел тк они эту настройку в 2 места разместили, и та что во втором переключает не полностью, странное решение.

 
Сегодня установил виндовс 10 (было 7). Установил MetaTrader 5, подключился к старому счёту MetaQuotes-Demo, котировки не обновляются. Утром всё работало. Что случилось?
 
Aliaksandr Yemialyanau #:
Сегодня установил виндовс 10 (было 7). Подключился к старому счёту MetaQuotes-Demo, котировки не обновляются. Утром всё работало. Что случилось?

Проверьте - что вы действительно подключились - потому что демо счета могут быть недействительны из-за неактивности на них.
Просто создайте еще один, или создайте демо счет с брокером (чтобы проверить - что вообще все работает).

 
Sergey Golubev #:

Проверьте - что вы действительно подключились - потому что демо счета могут быть недействительны из-за неактивности на них.
Просто создайте еще один, или создайте демо счет с брокером (чтобы проверить - что вообще все работает).

В терминале "по умолчанию" брокер Jast2Trade, открыл демо - всё работает. На счёте MetaQuotes-Demo утром работало, сейчас нет.

Кажется, сам по себе меняется сервер вместо MetaQuotes-Demo становится Jast2Trade.

Переустановил терминал - всё работает. Глюк какойто.

 
NikRch #:
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста. Такая проблема - МТ5 не подключается ни каким серверам. Это началось с октября 2024 примерно и по сей день.
Пробовал переустанавливать - не помогло. Разбираться на тот момент времени не было.
Сейчас переустановил, версия новая. Но всё то же самое.
И даже дело новое не могу открыть, чтобы проверить.
Работаю на Mac OS. Версия терминала build 5152
Подскажите плиз что можно сделать? Может не так настроено что-то.

Очень надеюсь на вашу помощь.

Спасибо

Посмотрите в лог журнале, что пишут? Для Mac OS не подскажу. Для Windows 11 это здесь:

C:\Users\[Имя]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0148BD5691B65B0F215762F3DE\Logs

 
Нынешний билд это не нововведения это сплошное издевательство.Крашится всё подряд на ровном месте.Я всё сказал
