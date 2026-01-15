Ошибки, баги, вопросы - страница 3653
ОШИБКА с проверкой лицензии продуктов Маркета.
Время от времени, когда MT5 был закрыт некоторое время, при его перезапуске и использовании Продуктов с mql5.com, лицензия не была правильно проверена, и Продукт затем удаляется с графика. Что может быть очень раздражающим (даже опасным, если это происходит с торговым советником) и незаметным для пользователя.
Если это происходит с индикаторами, но индикаторы остаются на графике, поэтому они возвращаются к норме, когда вы переключаете таймфрейм или символ, например. Но советники просто удаляются с графиков.
Я не знаю, когда это происходит, возможно, когда платформа закрыта на долгое время (больше 1 дня ?). У меня есть логи, чтобы продемонстрировать проблему, если это необходимо.
LS 2 09:37:39.184 [Product name] invalid license
При этом лицензия полностью действительна.
может у кого-то есть прошлый билд? киньте им в меня, пожалуйста, очень ннада.
если кому надо могу поделиться билдом 4885 (февраль 2025).
но проблема оказалась не в метаке или не совсем в нем: откат мт на прошлые билды не исправил проблему, после изучения системных логов стало понятно что ошибка инициализации тестера была вызвана сбоем оборудования.
и, после определенных танцев с бубном, восстановить работоспособность удалось после переустановки дров чипсета (х99 хуананг на две ксеоно дырки).
всем спасибо за помощь!
Поделись плиз прошлым билдом!
Хотел почистить subversion из редактора MT4.
Но как "remove", так и "delete" завершаются ошибкой:
Небольшой вопрос знатокам:
У позиций и ордеров есть свойства: ENUM_POSITION_REASON , ENUM_ORDER_REASON
Можно узнать была ли позиция/ордер порождена действиями клиента через терминал или автоматически советником и так далее.
Но, например если удаляется ордер и происходит соответствующее событие отлавливаемое в OnTradeTransaction() - как правильно узнать(возможно ли вообще): удаление ордера инициировано клиентом в ручную или автоматически экспертом? То же самое насчет модификации позиций(ТП/SL).
Другими словами: есть ли возможность получить свойства таких событий, дабы определить кто их породил?
После добавления сделки или ордера в историю, можно так:
ЗЫ. Сегодня воскресенье, не проверить, но если рассуждать логически, то сделка происходит на основании ордера, а значит, к тому моменту, когда сделка записывается в историю, ордер уже должен быть там (в истории).
Поэтому код код сократить на пару строк.
В справке четкий ответ не нашелся. И проверить на выходных никак :)
Речь идет немного про другое - про удаление ордера и модификацию позиции. Неизвестно, если ордер был выставлен в ручную и его удалил советник, изменится ли у него ORDER_REASON когда он добавится в историю.
И то же самое у позиции, если она была например открыта советником на основании ордера от советника, но её ТП был модифицирован в ручную - можно ли узнать(отловить как то в процессе) что ТП был модифицирован в ручную, а не советником?
Ведь при модификации ТП или СЛ - позиция не добавляется в историю. Меняется ли у неё свойство POSITION_REASON если она была модифицирована не тем путем которым была выставлена. Вот в чем вопрос. Мне нужно эту разницу как-то отловить, когда позицию открывает советник, но модифицирует ТП или СЛ юзер в ручную.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо
Такая проблема - МТ5 не подключается ни каким серверам
Пинг (пакеты) проходит до серверов? Провайдера пробовали менять? Может есть тотальный фаерволл, в том числе на роутере?