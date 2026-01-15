Ошибки, баги, вопросы - страница 3640
Всем привет! Решил попробовать установить из маркета бесплатный калькулятор лота/риска. Выбрал парочку, протестил- не понравились, неудобные. Снес их.
Теперь новая проблема, строка появилась "Optimal lot size is= 32.44" в верхнем левом углу, почти на том месте где вызывается стакан.
Как убрать? Кто- нибудь может подсказать?
Удалить объект вручную. ПКМ на графике, список объектов,...
Зайди в проводник, где этот файл, посмотри свойства, обычно винда блокирует файл скаченный, и разблокируй, содержимое появится
Функции не возвращают время от времени фактический Bid и Ask
Код напечатан быстро, поэтому на его эстетику обращать внимания не следует, важна суть.
Цена и линия Bid по факту не соответствует тому Bid символа, что можно получить через SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble. Тестер опирается на одну последнюю цену при попытке выставления ордеров, а на деле функции возвращают другую последнюю цену. На остальное на видео не нужно обращаться внимание.
Такое приводит к сбою в алгоритмах.
Цена и линия Bid по факту не соответствует тому Bid символа, что можно получить через SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble.
На семерке не замечал. На 10ке не пробовал. Супер опека) грусть.
И на семёрке было тоже самое.
После того как остановка произошла по точке остановки, поставьте на паузу тестер, а потом нажмите продолжить из МЕ, вот в этом случае все линии и цены встанут на место и будут совпадать с ценами точки остановки.
Кстати, если запросить прибыль из МЕ и сравнить с тестером, то тоже будут разные значения.
При удалении индикатора с графика терминал МТ4 не запоминает это до момента закрытия терминала. Поэтому после аварийного завершения работы терминала, при его новом запуске индикатор оказывается на графике и если он долго считается то терминал недоступен.
Это криво написанный индикатор, проблема не с терминалом
Это криво написанный индикатор, проблема не с терминалом
Спасибо. Чего не хватает в индикаторе? А терминал почему не может записать где-то факт удаления индикатора с графика?