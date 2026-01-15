Ошибки, баги, вопросы - страница 3640

Всем привет! Решил попробовать установить из маркета бесплатный калькулятор лота/риска. Выбрал парочку, протестил- не понравились, неудобные. Снес их. 
Теперь новая проблема, строка появилась "Optimal lot size is= 32.44" в верхнем левом углу, почти на том месте где вызывается стакан. 

Как убрать? Кто- нибудь может подсказать?

Удалить объект вручную. ПКМ на графике, список объектов,...

 
Aleksander #:
Зайди в проводник, где этот файл, посмотри свойства, обычно винда блокирует файл скаченный, и разблокируй, содержимое появится 
На семерке не замечал. На 10ке не пробовал. Супер опека) грусть.
 

Функции не возвращают время от времени фактический Bid и Ask

Код напечатан быстро, поэтому на его эстетику обращать внимания не следует, важна суть.

Цена и линия Bid по факту не соответствует тому Bid символа, что можно получить через SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble. Тестер опирается на одну последнюю цену при попытке выставления ордеров, а на деле функции возвращают другую последнюю цену. На остальное на видео не нужно обращаться внимание.

Такое приводит к сбою в алгоритмах.


      SymbolInfoTick(Symbol(),latest_price);
      SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
      SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
 
Igor Zakharev #:

Цена и линия Bid по факту не соответствует тому Bid символа, что можно получить через SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble.

Сравните еще с close-ценой текущего бара. На видео видно, что серая линия ей не соответствует.
 
Valeriy Yastremskiy #:
На семерке не замечал. На 10ке не пробовал. Супер опека) грусть.

И на семёрке было тоже самое.

 
Igor Zakharev #:

Функции не возвращают время от времени фактический Bid и Ask

Код напечатан быстро, поэтому на его эстетику обращать внимания не следует, важна суть.

Цена и линия Bid по факту не соответствует тому Bid символа, что можно получить через SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble. Тестер опирается на одну последнюю цену при попытке выставления ордеров, а на деле функции возвращают другую последнюю цену. На остальное на видео не нужно обращаться внимание.

Такое приводит к сбою в алгоритмах.

После того как остановка произошла по точке остановки, поставьте на паузу тестер, а потом нажмите продолжить из МЕ, вот в этом случае все линии и цены встанут на место и будут совпадать с ценами точки остановки. 

Кстати, если запросить прибыль из МЕ и сравнить с тестером, то тоже будут разные значения.

 
При удалении индикатора с графика терминал МТ4 не запоминает это до момента закрытия терминала. Поэтому после аварийного завершения работы терминала, при его новом запуске индикатор оказывается на графике и если он долго считается то терминал недоступен.
 
prosvetlenniy_mudrec #:
При удалении индикатора с графика терминал МТ4 не запоминает это до момента закрытия терминала. Поэтому после аварийного завершения работы терминала, при его новом запуске индикатор оказывается на графике и если он долго считается то терминал недоступен.

Это криво написанный индикатор, проблема  не с терминалом

 
Vladimir Pastushak #:

Это криво написанный индикатор, проблема  не с терминалом

Спасибо. Чего не хватает в индикаторе? А терминал почему не может записать где-то факт удаления индикатора с графика?

