Ошибки, баги, вопросы - страница 3647
А в чем тогда смысл вот этого в учебнике? Там не только символ - даже таймфрейм свой!
https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
в справке можно посмотреть пример правильной загрузки истории
внизу есть скрипт, его можно через include в робота включить, если добавить цикл в шапку, то загрузит при старте все символы нужные
для поддержания всегда в актуальном состоянии всех нужных символов, можно использовать spy индикатор, гарантированно на всех символах и графиках будет актуальная информация, переключение моментальное
Спасибо за подсказку, но я пытаюсь обрести понимание, а не готовое решение. Поэтому хотелось бы получить ответы именно на сформулированные мной вопросы.
@Slava и @Stanislav Korotky, прокомментируйте, пожалуйста, те два поста: первый, второй.
К Славе обращаюсь потому, что он писал этот пост и точно знает ответы на мои вопросы. А Станислав точно знает, какими соображениями он руководствовался при написании процитированного мной кода.
Уверен, что для человека со знаниями не составит труда дать ответ - вопросы предельно простые.
вопросы предельно простые
Не нравиться, используйте сервера брокеров.
MetaQuotes не брокер, качественную историю не обязан предоставлять
MetaQuotes учебные счета, просто кладезь багов и ошибок, благодаря котором, можно учесть массу моментов в своих торговых роботах и индикаторох.
Чем хуже качество истории и котировок на серверах MetaQuotes, тем качественнее эксперты, создаваемые и тестируемые на этих серверах.
Я годами собирал ошибки серверов у разных брокеров, а тут все в одном месте...
IMHO все сложно же:
Если вы нашли в них ошибку, это повод для багрепорта.
Здравствуйте! Пытаюсь добавить номер телефона в профиль.... смс не приходят, в телеге пишет что код для моего номера не создавался????
Попробуйте установить телеграм на компьютер. Потому что некоторые пользователи отмечают, что -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как подтвердить телефон в профиле, если SMS не доходят???
..., 2019.06.24 11:19проблема с Телеграмм решилась путем установки его на ПК. На мобильное устройство код не приходил, а на ПК пришел.
Если вы напишете на англоязычном форуме, я отвечу там ;-)
Я был бы вам очень признателен!
https://www.mql5.com/en/forum/487682
Линия рисуется по Bid нормально. У горизонтальной линии нет свойства цены?
код:
У горизонтальной линии нет свойства цены?
Справку внимательно читайте. Ответил в другой теме подробней.