Vladislav Boyko #:

А в чем тогда смысл вот этого в учебнике? Там не только символ - даже таймфрейм свой!

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

в справке можно посмотреть пример правильной загрузки истории

внизу есть скрипт, его можно через include в робота включить, если добавить цикл в шапку, то загрузит при старте все символы нужные

для поддержания всегда в актуальном состоянии всех нужных символов, можно использовать spy индикатор, гарантированно на всех символах и графиках будет актуальная информация, переключение моментальное

lynxntech #:

Спасибо за подсказку, но я пытаюсь обрести понимание, а не готовое решение. Поэтому хотелось бы получить ответы именно на сформулированные мной вопросы.

@Slava и @Stanislav Korotky, прокомментируйте, пожалуйста, те два поста: первый, второй.

К Славе обращаюсь потому, что он писал этот пост и точно знает ответы на мои вопросы. А Станислав точно знает, какими соображениями он руководствовался при написании процитированного мной кода.

Уверен, что для человека со знаниями не составит труда дать ответ - вопросы предельно простые.

 
Vladislav Boyko #:
вопросы предельно простые
 
Vladimir Pastushak #:

Не нравиться, используйте сервера брокеров. 

MetaQuotes не брокер, качественную историю не обязан предоставлять

MetaQuotes учебные счета, просто кладезь багов и ошибок, благодаря котором, можно учесть массу моментов в своих торговых роботах и индикаторох.

Чем хуже качество истории и котировок на серверах MetaQuotes,  тем качественнее эксперты, создаваемые и тестируемые на этих серверах.

Я годами собирал ошибки серверов у разных брокеров, а тут все в одном месте...

IMHO все сложно же:

есть качественные подписочные данные того же NASDAQ, они тщательно выверяются,
есть данные здесь в разделе котировок, они тоже проверяются.

Если вы нашли в них ошибку, это повод для багрепорта.

 
Здравствуйте! Пытаюсь добавить номер телефона в профиль.... смс не приходят, в телеге пишет что код для моего номера не создавался????
 
Если вы напишете на англоязычном форуме, я отвечу там ;-)
 
sergio076 #:
Здравствуйте! Пытаюсь добавить номер телефона в профиль.... смс не приходят, в телеге пишет что код для моего номера не создавался????

Попробуйте установить телеграм на компьютер. Потому что некоторые пользователи отмечают, что - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как подтвердить телефон в профиле, если SMS не доходят???

..., 2019.06.24 11:19

проблема с Телеграмм решилась путем установки его на ПК. На мобильное устройство код не приходил, а на ПК пришел.

 
Alain Verleyen #:
Если вы напишете на англоязычном форуме, я отвечу там ;-)

Я был бы вам очень признателен!

https://www.mql5.com/en/forum/487682

Помогите разобраться, при попытыке получить значение цены, на которой нарисована линия, получаю ошибку 
"4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY Запрошено неизвестное свойство объекта"


Линия рисуется по Bid нормально. У горизонтальной линии нет свойства цены?


код:

double Prise_Line=55;

int init()
  {
 
  ObjectCreate(0,"PriceLine",OBJ_HLINE,0,0,Bid);
  ObjectSet("PriceLine",OBJPROP_COLOR,LimeGreen);
  return(0);
  }
  
int deinit()
  {
   ObjectDelete("PriceLine");

   return(0);
  }

int start()
  {

  ObjectGetDouble(0,"PriceLine",OBJPROP_LEVELVALUE,Prise_Line);
  Comment("\n error=", GetLastError(), "\n PriseLine=",Prise_Line);
  Sleep(2000);
     
  return(0);   
   
  }
 
Max N #:
У горизонтальной линии нет свойства цены?

Справку внимательно читайте. Ответил в другой теме подробней.

