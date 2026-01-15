Ошибки, баги, вопросы - страница 3637
Android MT5.
При торговле в один клик, если удвоить лот позиции и закрыть всю позу, следующее открытие позиции по умолчанию будет по этому удвоенному лоту.
Это не есть хорошо, т.к. трейдер обычно работает одинаковым лотом до тех пор пока не решит перейти на следующий уровень и авторизует изменение размера лота входа.
Удвоить = открыть вторую позицию в том же направлении при неттинге.
Есть ли планы добавить в Календарь Новости по рублю как в https://ru.investing.com/economic-calendar/?
Достаточно волатильная и интересная валюта для торговли.
Со спредом в 2500 пипсов? Как это может быть интересно? Долгосрочный шорт только может быть интересен в силу свопов (комиссий)...
Или знаете место, где спред значительно меньше?
Если гонять идеи по рублю внутри дня, то лучше уж фьючерс Si использовать.
1-2 - ну, только подтвердили, что это ужасные условия, относительно иных валютных пар.
3 - Не понял про реальный спред. При заключении форвардного договора об изменении цены базисного актива вообще не важно, какая цена базисного актива - важно, на сколько пунктов она изменится и в какую сторону. Или Вы реально допускаете, что доллар может стоить 1 рубль в ближайшее время без деноминации?
Я не спорю с Вами - просто интересно, что там можно найти и почему это лучше фьючерсного контракта Si.
Да, тему обсуждаемую давайте закроем.
Это ротация продуктов. Иначе, те, что не в начале, так всегда и будут оставаться где-то там, не на витрине.
Прикол в том ,что когда не ищу, и не просматриваю ,все остается на месте . А когда листаю страницы , смотрю индикаторы , начинается каша .
Какой-то глюк на сервере MQ.
Не могу освободится около месяца от якобы непрочитанного сообщения, хотя все прочитано. В мобильном приложении MT5 тоже самое.
Как то попадалось сообщение с такой же проблемой.
Решилось изменением языка в профиле.
Меняешь язык, ищешь не прочитанное сообщение.