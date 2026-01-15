Ошибки, баги, вопросы - страница 3639
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вопрос.
можно ли в терминал добавить помимо рисования треугольника, квадрата и элипса, скажем добавить именно окружность с постоянным радиусом, и скажем трапецию , и звезду с меняющимся количеством углов, или это накладно ?
Android MT5.
При торговле в один клик, если удвоить лот позиции и закрыть всю позу, следующее открытие позиции по умолчанию будет по этому удвоенному лоту.
Это не есть хорошо, т.к. трейдер обычно работает одинаковым лотом до тех пор пока не решит перейти на следующий уровень и авторизует изменение размера лота входа.
Удвоить = открыть вторую позицию в том же направлении при неттинге.
1. Воспроизведение проблемы
Включить панель "Торговля в 1 клик" на чарте. Открыть с панели позицию Х лотом. Открыть еще 1 позицию тем же Х лотом. Закрыть панель "Торговля в 1 клик" (чтобы случайно не открыть лишних позиций, к примеру). Во вкладке "Торговля" выбрать "Закрыть все позиции". Снова открыть панель "Торговля в 1 клик" на чарте. Теперь, если не заметить (и не вернуть лот в прежнее значение), то торговля по умолчанию идет 2Х лотом. Правильно же: лот по умолчанию должен оставаться тем же, что был выбран пользователем в последний раз.
2. Предложение
Каждый символ имеет свой оптимальный размер лота.
Круто было бы сделать в настройках выбор варианта "Автомат подстройки размера лота на других символах" в соответствии с лотом (риском), установленным пользователем на каком-то символе:
Всем привет! Решил попробовать установить из маркета бесплатный калькулятор лота/риска. Выбрал парочку, протестил- не понравились, неудобные. Снес их.
Теперь новая проблема, строка появилась "Optimal lot size is= 32.44" в верхнем левом углу, почти на том месте где вызывается стакан.
Как убрать? Кто- нибудь может подсказать?
Всем привет! Решил попробовать установить из маркета бесплатный калькулятор лота/риска. Выбрал парочку, протестил- не понравились, неудобные. Снес их.
Теперь новая проблема, строка появилась "Optimal lot size is= 32.44" в верхнем левом углу, почти на том месте где вызывается стакан.
Как убрать? Кто- нибудь может подсказать?
Может помочь такое: Закройте график и откройте заново.
Вероятно кто-то в функции советника DeInit() не удалил объект используя функцию ObjectDelete()
Если скачать учебник в виде справки, то отображается только оглавление. Это такой файл или я что-то делаю не так? (другие справки нормально работают)
Вероятно ошибка верстки. При масштабе 150 и больше появляются уведомления, которых при меньшем масштабе не видно, но пропадает иконка платежей. Проверял в хроме и опере.
Вопрос: можно ли попросить верстальщиков сделать цвет текста в веб версии учебника черным? А то серый плохо читается и приходится на каждой странице его менять вручную через код сайта.
Да и на форуме тоже, черный легче бы читался.
Если скачать учебник в виде справки, то отображается только оглавление. Это такой файл или я что-то делаю не так? (другие справки нормально работают)
В свойствах файла снимите атрибут «Только чтение»
может в глобальных переменных висит глянь F3
Всем привет! Решил попробовать установить из маркета бесплатный калькулятор лота/риска. Выбрал парочку, протестил- не понравились, неудобные. Снес их.
Теперь новая проблема, строка появилась "Optimal lot size is= 32.44" в верхнем левом углу, почти на том месте где вызывается стакан.
Как убрать? Кто- нибудь может подсказать?
Если скачать учебник в виде справки, то отображается только оглавление. Это такой файл или я что-то делаю не так? (другие справки нормально работают)