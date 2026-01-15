Ошибки, баги, вопросы - страница 1817
Вопрос был о преобразовании к базовому указателя на удаленный производный. A - базовый, B - производный. Я добавил С и убрал индексы чтобы исключить путаницу
Да, я неправильно понял
Неявное преобразование базового к производному вносит путаницу
Скажите, пожалуйста, почему в начале ТФ Д1 в 00. 00. терминала (видимо, 02.00. ВПС) советник стоящий на ВПС пишет в журнале:
2017.02.21 02:00:06.825 '3389676': order sell 0.01 EURUSD opening at 1.0612 sl: 0.0000 tp: 0.0000 failed [Market is closed]
и не поставил ордер? Обращаться к владельцам ВПС?
На графике внизу где название символа пишет офлайн: XAUUSD (offline), почему так происходит и как это исправить?
Я не владелец ВПС - вероятно ДЦ запрещает в это время торговлю - начисляет своп - делает перерасчет. Сталкивался с таким в Альп***.
Сделайте выставление ордера в 23:59 - как вариант.
Тем не менее, днем раньше все проходило нормально:
2017.02.20 02:00:07.727 '3389676': order #115360836 sell 0.01 EURUSD at 1.0619 was modified -> sl: 1.1119 tp: 1.0119
Требуются наблюдения за Вашим ДЦ - обратитесь в службу поддержки к ним - только они знают, почему у них рынок закрыт.
что за купоны и где их взять?