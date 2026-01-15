Ошибки, баги, вопросы - страница 3644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Достаточно удалить индикатор из папки индикаторов и при следующем запуске терминала, терминал не запустит индикатор.
Не могу понять, для чего там NormalizeDouble. Для MathFloor и MathCeil понимаю. Для MathRound не понимаю.
https://www.mql5.com/ru/docs/math/mathround
Всем привет!
При оптимизации с использованием облака подключение происходит только к облачным 32-м агентам вместо 256 или 400+, как раньше.
Причём, независимо от выбираемого времени тестирования, выбираемого эксперта, количества проходов оптимизации.
С чем это может быть связано? Может какое-то обновление вышло?
ObjectGetValueByTime странное поведение, при перетаскивании трендовой линии мышкой, линия как будто-то подвисает. Перестает перемещаться. Проблема не постоянная. Бывает все работает штатно и быстро все значения цены отдаются или 0. А бывает сыпет 4305, не возможно получить цену для указанного времени.
* Ошибка 4205, заметил что после перезагрузки компьютера поведение нормализуется.
Видимо чуть ошиблись. Отклонение ма в пунктах вводится вещественным числом.
Прошу помочь разобраться в вопросе с советником. Вот у меня был советник, который работал на Форексе. То бишь, с плечом, как обычно. Работал по усреднению. С Форексом я неблагополучно завязал и перешел на фондовый рынок, к другому местному брокеру для покупки акций и ETF. Вопрос - есть ли на фондовом рынке какие то советники или что то, что тоже может следить за курсом, производить куплю-продажу по какому то алгоритму или это только мои фантазии ? Спасибо всем кто ответит за просвещение!
Регулярно такие на заказ делаю.