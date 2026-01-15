Ошибки, баги, вопросы - страница 3644

Vladimir Pastushak #:

Достаточно удалить индикатор из папки индикаторов и при следующем запуске терминала, терминал не запустит индикатор.

Не всем помог этот простой путь. Некоторым пришлось переустанавливать терминал) внутренняя структура загрузки и выгрузки скрыта, а явная в виде шаблонов не всесильна. 
 

Не могу понять, для чего там NormalizeDouble. Для MathFloor и MathCeil понимаю. Для MathRound не понимаю.

https://www.mql5.com/ru/docs/math/mathround

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем переменные для преобразования
   double value=0;                     // вещественное число для MathRound-преобразования
   int    round_value=0;               // сюда получаем результат
//--- в цикле по количеству десятичных приращений вещественного числа
   for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)
     {
      //--- увеличиваем значение вещественного числа,
      //--- получаем числовое значение, округленное до ближайшего целого числа 
      //--- и выводим в журнал контрольные значения
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
     }
  }
 

Всем привет!

При оптимизации с использованием облака подключение происходит только к облачным 32-м агентам вместо 256 или 400+, как раньше.

Причём, независимо от выбираемого времени тестирования, выбираемого эксперта, количества проходов оптимизации.

С чем это может быть связано? Может какое-то обновление вышло?

 
ObjectGetValueByTime странное поведение, при перетаскивании трендовой линии мышкой, линия как будто-то подвисает. Перестает перемещаться. Проблема не постоянная. Бывает все работает штатно и быстро все значения цены отдаются или 0. А бывает сыпет 4305, не возможно получить цену для указанного времени. 
Экспериментировал со временем, подавал время открытия бара, но не помогло. Зависание линии происходит именно при работе с ObjectGetValueByTime.
 
Vladimir Pastushak #:
* Ошибка 4205, заметил что после перезагрузки компьютера поведение нормализуется.

 
Приветствую. Куда писать про опечатки в учебнике? 
 
Добрый день ! Будьте добры ответить на мой вопрос . Почему Алерт на часовике не показывает в окне минуты ? У меня индикатор стоит на 35 парах форекса , и когда срабатывает сигнал на 1Н , показывает только час . Спасибо за внимание ! 
 

Видимо чуть ошиблись. Отклонение ма в пунктах вводится вещественным числом.

 
Прошу помочь разобраться в вопросе с советником. Вот у меня был советник, который работал на Форексе. То бишь, с плечом, как обычно. Работал по усреднению. С Форексом я неблагополучно завязал и перешел на фондовый рынок, к другому местному брокеру для покупки акций и ETF. Вопрос - есть ли на фондовом рынке какие то советники или что то, что тоже может следить за курсом, производить куплю-продажу по какому то алгоритму или это только мои фантазии ? Спасибо всем кто ответит за просвещение!
 
Oleg Kiss #:
Прошу помочь разобраться в вопросе с советником. Вот у меня был советник, который работал на Форексе. То бишь, с плечом, как обычно. Работал по усреднению. С Форексом я неблагополучно завязал и перешел на фондовый рынок, к другому местному брокеру для покупки акций и ETF. Вопрос - есть ли на фондовом рынке какие то советники или что то, что тоже может следить за курсом, производить куплю-продажу по какому то алгоритму или это только мои фантазии ? Спасибо всем кто ответит за просвещение!

Регулярно такие на заказ делаю.

