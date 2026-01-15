Ошибки, баги, вопросы - страница 3642
Как давно подсказка отображает ''// " в том числе? В ME для MT4 оно игнорируется
это терминал надо переписывать, чтобы профили сохранял синхронно с изменениями а не как бог на душу положит (и журналы писал как системные журналы).
но тогда будет геморой с отладкой и действительно багованными индикаторами/советниками :-) потребуется более высокая квалификация от пользователей и разработчиков советников/индикаторов
сейчас юзеру надо : добавил или удалил индикатор - сохрани профиль (или перезапусти терминал). Сам по себе он не сохранится
Если надо - сохрани профиль. Для этого не нужно перезапускать терминал.
Автоматическое сохранение профиля было проигнорировано намеренно, чтобы не оставлять на графиках глючные эксперты и индикаторы
хотел на демке MQ потыркать свежую стратегию,
а там :
что-то не так с настройкой демо-серверов MQ
Почему-то на выходные проблемы с отрисовкой по OnTimer().
Для примера во вложении индикатор рисует две горизонтальные линии. Одну из OnCalculate(), вторую - из OnTimer().
Есть задержка в отрисовке, а после пока не дернешь график, линия из OnTimer не появляется. Это так и должно быть?
Сколько раз будет перерисован график если ChartRedraw() будет вызван 2 раза в пределах одного выполнения OnCalcualte()?
Откуда берутся эти значения? Это для какого шрифта? С Arial не совпадают.
У меня совпадает с Arial.
Сколько раз будет перерисован график если ChartRedraw() будет вызван 2 раза в пределах одного выполнения OnCalcualte()?
Давайте будем до конца логичны, тогда и факт загрузки индикатора не следует запоминать.