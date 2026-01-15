Ошибки, баги, вопросы - страница 3642

Как давно подсказка отображает ''// " в том числе? В ME для MT4 оно игнорируется

 
Maxim Kuznetsov #:

это терминал надо переписывать, чтобы профили сохранял синхронно с изменениями а не как бог на душу положит (и журналы писал как системные журналы).

но тогда будет геморой с отладкой и действительно багованными индикаторами/советниками :-) потребуется более высокая квалификация от пользователей и разработчиков советников/индикаторов

сейчас юзеру надо : добавил или удалил индикатор - сохрани профиль (или перезапусти терминал). Сам по себе он не сохранится

Если надо - сохрани профиль. Для этого не нужно перезапускать терминал.

Автоматическое сохранение профиля было проигнорировано намеренно, чтобы не оставлять на графиках глючные эксперты и индикаторы

 
Slava #:
Автоматическое сохранение профиля было проигнорировано намеренно, чтобы не оставлять на графиках глючные эксперты и индикаторы

Это здравый подход.
 

хотел на демке MQ потыркать свежую стратегию,

а там :

что-то не так с настройкой демо-серверов MQ

 

Почему-то на выходные проблемы с отрисовкой по OnTimer().

Для примера во вложении индикатор рисует две горизонтальные линии. Одну из OnCalculate(), вторую - из OnTimer().

Есть задержка в отрисовке, а после пока не дернешь график, линия из OnTimer не появляется. Это так и должно быть?

Файлы:
TestGetDays2.mq5  3 kb
 

Сколько раз будет перерисован график если ChartRedraw() будет вызван 2 раза в пределах одного выполнения OnCalcualte()?

  • Единократная перерисовка после выполнения обработчика OnCalculate()?
  • Или каждый вызов ChartRedraw() приводит к немедленной перерисовке (и 2 вызова ChartRedraw() в рамках выполнения одного OnCalculate() перерисуют график 2 раза)?
 

Откуда берутся эти значения? Это для какого шрифта? С Arial не совпадают.


#define _fontsize 18

void OnStart()
  {
   test("Arial", _fontsize);
   test("Arial Black", _fontsize);
   test("Arial Bold", _fontsize);
   test("askf12121212", _fontsize);
   test("hjhd34343434", _fontsize);
  }

void test(string font, int fontSize)
  {
   string text = "TextText";
   uint width, height;
   ResetLastError();
   if(!TextSetFont(font, fontSize * -10) || _LastError != ERR_SUCCESS)
      Print("TextSetFont error ", _LastError);
   ResetLastError();
   if(!TextGetSize(text, width, height) || _LastError != ERR_SUCCESS)
      Print("TextGetSize error ", _LastError);
   PrintFormat("font %15s | fontsize %i | text \"%s\" | width %3i | height %i", font, fontSize, text, width, height);
  }
 
Vladislav Boyko #:

Откуда берутся эти значения? Это для какого шрифта? С Arial не совпадают.

У меня совпадает с Arial.


MetaTrader 5 x64 build 4885 started for MetaQuotes Ltd.
Windows 10 build 19045, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX2, 116 / 127 Gb memory, 33 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
 
Vladislav Boyko #:

Сколько раз будет перерисован график если ChartRedraw() будет вызван 2 раза в пределах одного выполнения OnCalcualte()?

  • Единократная перерисовка после выполнения обработчика OnCalculate()?
  • Или каждый вызов ChartRedraw() приводит к немедленной перерисовке (и 2 вызова ChartRedraw() в рамках выполнения одного OnCalculate() перерисуют график 2 раза)?
А-а, точно, ChartRedraw(). Помогло, спасибо.
 
Slava #:

Если надо - сохрани профиль. Для этого не нужно перезапускать терминал.

Автоматическое сохранение профиля было проигнорировано намеренно, чтобы не оставлять на графиках глючные эксперты и индикаторы

Давайте будем до конца логичны, тогда и факт загрузки индикатора не следует запоминать.

