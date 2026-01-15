Ошибки, баги, вопросы - страница 3645
есть ли на фондовом рынке какие то советники или что то, что тоже может следить за курсом, производить куплю-продажу по какому то алгоритму
Если у брокера есть поддержка терминала MT4/MT5, то можете дальше использовать советники с некоторой модификацией.
Иначе у брокера может быть иной софт, поддерживающий встроенные языки программирования, или API для доступа к торговому окружению, тогда на многих языках можно писать советники.
"Задним числом" образовался гэп по многим валютным парам на демо серверах MQ - пропало полтора часа истории! Есть ли возможность исправить это?
Что именно синхронизировано если SERIES_SYNCHRONIZED возвращает true? На скриншоте ниже история синхронизирована не смотря на то, что ее нет.
Расчет был на то, что переменной StartHour вне INPUT нет, поэтому в случае ошибки компилятор ругнется. Переменной и не было, но оказалось, что есть ENUM (без ALT+G не нашел бы).
Опять дырки рисуют - зачем?
Даже мне не удалось что-либо понять на скрине, что уж говорить про куда менее (есть, чем заняться) мотивированных MQ.
Зачем создавать сообщения, которые на 100% (даже не 99.99%) не дадут обратной связи?!
Подскажите способ (без namespace), позволяющий избежать следующей ошибки
Тоже были проблемы.
У меня так:
В Canvas.mqh:
enum ENUM_LINE_END { LINE_END_ROUND, LINE_END_BUTT, LINE_END_SQUARE, };
Что тут не понятно? Историю сервер удаляет и получаются гэпы - синяя область на последнем скрине.
Опять дырки рисуют - зачем?
Не нравиться, используйте сервера брокеров.
MetaQuotes не брокер, качественную историю не обязан предоставлять
MetaQuotes учебные счета, просто кладезь багов и ошибок, благодаря котором, можно учесть массу моментов в своих торговых роботах и индикаторох.
Чем хуже качество истории и котировок на серверах MetaQuotes, тем качественнее эксперты, создаваемые и тестируемые на этих серверах.
Я годами собирал ошибки серверов у разных брокеров, а тут все в одном месте...
Даже после объяснения не вижу этого на скрине. Наверное, таких много.