Mist13:

Столкнулся с некорректным (на мой взгляд) поведением указателей на объекты.

Выглядит, как ошибка MQL.

Ошибка у Вас. Как Вы себе представляется присваивание потомку пустого родителя?

 
fxsaber:

Выглядит, как ошибка MQL.

Ошибка у Вас. Как Вы себе представляется присваивание потомку пустого родителя?

Точно так же, как непустого. В baseObj1 лежит указатель на объект класса-потомка. Если убрать delete(obj1), присваивание в последней строке никаких проблем не вызывает - типы указателей соответствуют. Думаю, аналогично должно проходить присваивание, если объект, на который ссылается указатель, удалён. И уж точно не должно быть ошибки "Invalid pointer access" - нет ведь попытки доступа к удалённому объекту.
 
Mist13:
Точно так же, как непустого. В baseObj1 лежит указатель на объект класса-потомка. Если убрать delete(obj1), присваивание в последней строке никаких проблем не вызывает - типы указателей соответствуют. Думаю, аналогично должно проходить присваивание, если объект, на который ссылается указатель, удалён. И уж точно не должно быть ошибки "Invalid pointer access" - нет ведь попытки доступа к удалённому объекту.
Вот эта часть Вашего кода
obj2 = baseObj1;//Пока не грохнули объект - no problem
как, с Вашей точки зрения, может быть выполнена архитектурно?
 
       obj2 = dynamic_cast<B *>( baseObj1 );//нормально
Такой кастинг если и возможен, то только в случае, если базовый объект существует.
И как после обновления загружать файлы на маркет?
 
fxsaber:
Вот эта часть Вашего кода
obj2 = baseObj1;//Пока не грохнули объект - no problem
как, с Вашей точки зрения, может быть выполнена архитектурно?

Видимо, срабатывает проверка соответствия типа объекта, на который ссылается baseObj1, типу указателя obj2. Тут два варианта:

1) Сам указатель может быть сложной структурой, в которой содержится тип объекта

2) Обращаемся к объекту, чтобы выяснить тип.

Кажется, у нас случай № 2, и с этим придётся жить. Спасибо за наводящие вопросы )

 

Касперский последнюю неделю орет на пытающийся обновиться терминал.

 

 
fxsaber:
Вот эта часть Вашего кода
obj2 = baseObj1;//Пока не грохнули объект - no problem
как, с Вашей точки зрения, может быть выполнена архитектурно?

Так же как и здесь

class A {};
class B : public A {};
class C : public B {};
void OnStart()
{
        B *b = new B;
        delete b;
        B *c = b;
        b = new C;
        A *a = c;
        Print( a, ":", b, ":", c );
}
 
A100:
Так же как и здесь
class A {};
class B : public A {};
void OnStart()
{
        B *b1 = new B;
        A *a = b1;    
        delete b1;
        B *b2 = b1;
        b1 = new B; //уже другой объект
        a = b2;     //
        Print( a, ":", b1, ":", b2 );
}
А где?
b1 = a;
 
vladavd:

Касперский последнюю неделю орет на пытающийся обновиться терминал.

 

без паники!))

все чисто,build 1545. в том числе кашпировский говорит-все чисто
