Ошибки, баги, вопросы - страница 3623
Не работает тестер стратегий при тестировании индикатора если:
- создан шаблон графика (без индикатора) и сохранен под именем индикатора.
МТ5 билд 4864
Долго не мог понять почему индикатор не хочет запускаться, обычно при отладке сохраняю настроенный шаблон, чтобы понимать и более удобный цвет был, однако тут при запуске выдает список параметров и на этом тестер висит, не стартует.
Почините плиз!
Обрыв связи никак не решить ?
Повторно решает но с первого раза удачно должно быть?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Метод string
Аналог
Описание
Конструктор string(const int len)
Конструирует строку указанной длины
Как этим воспользоваться? Какой синтаксис?
[edit]
Компилятор говорит, что у string нет конструктора.
В MetaTrader 5 опция выделения объекта после его создания работает для некоторых элементов в инверсии. Так например при включенной опции в "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" при построении каналов происходит их автоматическое выделение, а при построении горизонтальных линий и стрелок их выделения не происходит. При этом при отключении опции "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" происходит все наоборот - выделения каналов не происходит, но горизонтальные линии и стрелки автоматически выделяются после создания.
В MetaTrader 4 данная опция работает корректно для всех создаваемых элементов. Всё в соответствии с выбранным параметром в настройках.
Насколько обратил внимание данная проблема в МТ5 существует уже давно и с обновлениями не устраняется.
Предполагаю что ее исправление не должно вызвать существенных затруднений, но может существенно повысить удобство графических построений.
Убедительная просьба рассмотреть возможность устранения данного недочета.
работает не совсем правильно. Не зависимо от того, что указано в sub_window, скрываются шкала как цену, так и всех подвальных индикаторов.
Не логичное поведение.
По логике должно скрывать только шкалу цены графика и показывать шкалу подвального индикатора.
Было бы ещё лучше, если при sub_window =-1, скрывало все вертикальные шкалы и графика и подвальных индикаторов, а при sub_window =0 скрывало только ценовую шкалу графика.
Ещё просьба, вынести окно быстрой навигации CHART_QUICK_NAVIGATION из области шкалы времени на график.
Я не смог сделать, чтоб это окно как то появлялось при скрытой шкале времени.
Я плохо вижу, что в очках, что без них, поэтому без увеличенного текста на шкале времени и цены я уже не могу работать. А окном быстрой навигации пользуюсь часто.
ЗЫ. Как поменять размер шрифта в винде я знаю, пожалуйста не надо мне это советовать. Тот размер, который в винде сейчас, меня очень даже устраивает.
24.02.25 слетел демо счет на MetaQuotes и больше не создается, в чем причина?
Кривое отображение кода.
В самом файле этого нет.
В данном случае причина в iOS 18.4 beta1 до которой вы обновили iPadOS или аналогичное бета обновление MacOS.
Сегодня в AppStore будет доступна версия 4870 с поддержкой 18.4.
У меня одного последнее время подвисает редактор мт5 при открытии/закрытии панелей, компилировании и тд? Мт4 вроде норм.