Ошибки, баги, вопросы - страница 3623

Новый комментарий
 

Не работает тестер стратегий при тестировании индикатора если:

- создан шаблон графика (без индикатора) и сохранен под именем индикатора. 

МТ5 билд 4864

Долго не мог понять почему индикатор не хочет запускаться, обычно при отладке сохраняю настроенный шаблон, чтобы понимать и более удобный цвет был, однако тут при запуске выдает список параметров и на этом тестер висит, не стартует. 

Почините плиз! 

 

Обрыв связи никак не решить ?

Повторно решает но с первого раза удачно должно быть?

[LOG] 2025-02-21 16:48:36 - [ERROR] Критическая ошибка при обработке файла 'DJI_20231215094114_0042_D.MOV': ('Connection aborted.', TimeoutError('The write operation timed out'))
Traceback (most recent call last):
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 787, in urlopen
    response = self._make_request(
        conn,
    ...<10 lines>...
        **response_kw,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 493, in _make_request
    conn.request(
    ~~~~~~~~~~~~^
        method,
        ^^^^^^^
    ...<6 lines>...
        enforce_content_length=enforce_content_length,
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    )
    ^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 459, in request
    self.send(chunk)
    ~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\http\client.py", line 1057, in send
    self.sock.sendall(data)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1263, in sendall
    v = self.send(byte_view[count:])
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1232, in send
    return self._sslobj.write(data)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
TimeoutError: The write operation timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\adapters.py", line 667, in send
    resp = conn.urlopen(
        method=request.method,
    ...<9 lines>...
        chunked=chunked,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 841, in urlopen
    retries = retries.increment(
        method, url, error=new_e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 474, in increment
    raise reraise(type(error), error, _stacktrace)
          ~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\util\util.py", line 38, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 787, in urlopen
    response = self._make_request(
        conn,
    ...<10 lines>...
        **response_kw,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 493, in _make_request
    conn.request(
    ~~~~~~~~~~~~^
        method,
        ^^^^^^^
    ...<6 lines>...
        enforce_content_length=enforce_content_length,
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    )
    ^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 459, in request
    self.send(chunk)
    ~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\http\client.py", line 1057, in send
    self.sock.sendall(data)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1263, in sendall
    v = self.send(byte_view[count:])
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1232, in send
    return self._sslobj.write(data)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', TimeoutError('The write operation timed out'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 670, in process_file
    handle_s3_upload(bucket_key, object_name, file_path)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 562, in handle_s3_upload
    raise e
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 554, in handle_s3_upload
    resp = requests.put(signed_url, data=chunk, headers={'Content-Type': 'application/octet-stream'}, timeout=30)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\api.py", line 130, in put
    return request("put", url, data=data, **kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\api.py", line 59, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
           ~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\sessions.py", line 589, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\sessions.py", line 703, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\adapters.py", line 682, in send
    raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', TimeoutError('The write operation timed out'))
 (Файл: Elire (Business Bay).py)
Traceback (most recent call last):
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 787, in urlopen
    response = self._make_request(
        conn,
    ...<10 lines>...
        **response_kw,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 493, in _make_request
    conn.request(
    ~~~~~~~~~~~~^
        method,
        ^^^^^^^
    ...<6 lines>...
        enforce_content_length=enforce_content_length,
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    )
    ^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 459, in request
    self.send(chunk)
    ~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\http\client.py", line 1057, in send
    self.sock.sendall(data)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1263, in sendall
    v = self.send(byte_view[count:])
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1232, in send
    return self._sslobj.write(data)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
TimeoutError: The write operation timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\adapters.py", line 667, in send
    resp = conn.urlopen(
        method=request.method,
    ...<9 lines>...
        chunked=chunked,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 841, in urlopen
    retries = retries.increment(
        method, url, error=new_e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 474, in increment
    raise reraise(type(error), error, _stacktrace)
          ~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\util\util.py", line 38, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 787, in urlopen
    response = self._make_request(
        conn,
    ...<10 lines>...
        **response_kw,
    )
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 493, in _make_request
    conn.request(
    ~~~~~~~~~~~~^
        method,
        ^^^^^^^
    ...<6 lines>...
        enforce_content_length=enforce_content_length,
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    )
    ^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 459, in request
    self.send(chunk)
    ~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\http\client.py", line 1057, in send
    self.sock.sendall(data)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1263, in sendall
    v = self.send(byte_view[count:])
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\ssl.py", line 1232, in send
    return self._sslobj.write(data)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', TimeoutError('The write operation timed out'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 670, in process_file
    handle_s3_upload(bucket_key, object_name, file_path)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 562, in handle_s3_upload
    raise e
  File "c:\GoogleAutoDesk\Elire (Business Bay).py", line 554, in handle_s3_upload
    resp = requests.put(signed_url, data=chunk, headers={'Content-Type': 'application/octet-stream'}, timeout=30)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\api.py", line 130, in put
    return request("put", url, data=data, **kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\api.py", line 59, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
           ~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\sessions.py", line 589, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\sessions.py", line 703, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\GoogleAutoDesk\.venv\Lib\site-packages\requests\adapters.py", line 682, in send
    raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', TimeoutError('The write operation timed out'))
 

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Метод string

Аналог

Описание

Конструктор string(const int len)

 

Конструирует строку указанной длины

Как этим воспользоваться? Какой синтаксис?

[edit]

Компилятор говорит, что у string нет конструктора.

class Foo
  {
public:
   Foo(int) {}
  };

void OnStart()
  {
   Foo f(10);
   string s;
   f.Foo(10);    // 'Foo' - explicit constructor call not allowed
   s.string(10); // 'string' is not a member of 'string' type
  }
 

В MetaTrader 5 опция выделения объекта после его создания работает для некоторых элементов в инверсии. Так например при включенной опции в "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" при построении каналов происходит их автоматическое выделение, а при построении горизонтальных линий и стрелок их выделения не происходит. При этом при отключении опции  "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" происходит все наоборот - выделения каналов не происходит, но горизонтальные линии и стрелки автоматически выделяются после создания.

В MetaTrader 4 данная опция работает корректно для всех создаваемых элементов. Всё в соответствии с выбранным параметром в настройках.

Насколько обратил внимание данная проблема в МТ5 существует уже давно и с обновлениями не устраняется.

Предполагаю что ее исправление не должно вызвать существенных затруднений, но может существенно повысить удобство графических построений.

Убедительная просьба рассмотреть возможность устранения данного недочета.

 
Функция : 
ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, sub_window, true);

работает не совсем правильно. Не зависимо от того, что указано в sub_window, скрываются шкала как цену, так и всех подвальных индикаторов.

Не логичное поведение.

   int sub_window = = ChartWindowFind();//1
   ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_DATE_SCALE, 0, false);
   ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, sub_window, true);

По логике должно скрывать только шкалу цены графика и показывать шкалу подвального индикатора.

Было бы ещё лучше, если при sub_window =-1, скрывало все вертикальные шкалы и графика и подвальных индикаторов, а при sub_window =0 скрывало только ценовую шкалу графика.


Ещё просьба, вынести окно быстрой навигации CHART_QUICK_NAVIGATION из области шкалы времени на график.

Я не смог сделать, чтоб это окно как то появлялось при скрытой шкале времени.

Я плохо вижу, что в очках, что без них, поэтому без увеличенного текста на шкале времени и цены я уже не могу работать. А окном быстрой навигации пользуюсь часто.  


ЗЫ. Как поменять размер шрифта в винде я знаю, пожалуйста не надо мне это советовать. Тот размер, который в винде сейчас, меня очень даже устраивает.

Price Time Scale
Price Time Scale
  • www.mql5.com
Пользовательская шкала времени и цены.
 

24.02.25 слетел демо счет на MetaQuotes и больше не создается, в чем причина? Пропал Демо-счет 

2025.02.24 04:59:16.561 Journal 24.02.2025 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116, iPadOS 18.4 on MacBookAir10,1 (arm64e), 121.6 / 228.3 Gb disk, GMT+6
2025.02.24 04:59:16.559 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 04:59:16.560 accounts base deleted due to security reason [ Accounts ] [ Error ]
2025.02.24 04:59:16.562 servers base deleted due to security reason [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 04:59:17.238 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 04:59:17.238 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 04:59:17.353 chat authorized as 'Andy1968' [ Messages : Chat ]
2025.02.24 04:59:17.597 notify service: new id '17F646ED' was assigned [ Messages : Push ]
2025.02.24 04:59:17.865 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 04:59:17.865 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 04:59:18.193 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 04:59:21.818 time synchronization from time.asia.apple.com: [diff: 0.081 sec(s)] [ Network : ntp.sync ]
2025.02.24 04:59:33.968 loading demo groups for 'MetaQuotes-Demo' failed [No connection] [ Network : network.account ] [ Error ]
2025.02.24 05:07:04.075 application in background [ Application ]
2025.02.24 05:07:19.725 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 05:07:19.931 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 05:07:19.931 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 05:07:20.078 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 05:07:20.078 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 05:07:20.237 notify service: new id '17F646ED' was assigned [ Messages : Push ]
2025.02.24 05:07:20.498 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 05:07:36.517 loading demo groups for 'MetaQuotes-Demo' failed [No connection] [ Network : network.account ] [ Error ]
2025.02.24 05:07:49.016 application in background [ Application ]
2025.02.24 05:16:41.368 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 05:16:41.561 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 05:16:41.561 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 05:16:41.803 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 05:16:41.803 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 05:16:41.866 notify service: new id '17F646ED' was assigned [ Messages : Push ]
2025.02.24 05:16:42.169 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 05:16:48.475 loading demo groups for 'MetaQuotes-Demo' failed [No connection] [ Network : network.account ] [ Error ]
2025.02.24 05:17:31.420 application in background [ Application ]
2025.02.24 06:25:39.430 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 06:25:39.745 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 06:25:39.745 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 06:25:39.842 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 06:25:39.842 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 06:25:40.108 notify service: new id '17F646ED' was assigned [ Messages : Push ]
2025.02.24 06:25:40.352 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 06:25:43.679 application in background [ Application ]
2025.02.24 17:51:47.171 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 17:51:47.188 chat cleanup: 0.025 mb freed [ Messages : Chat ]
2025.02.24 17:51:47.472 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 17:51:47.472 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 17:51:47.866 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 17:51:47.866 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 17:51:48.122 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 17:51:48.159 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 17:51:52.210 application in background [ Application ]
2025.02.24 18:43:00.961 Journal 25.02.2025 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116, iPadOS 18.4 on MacBookAir10,1 (arm64e), 121.3 / 228.3 Gb disk, GMT+6
2025.02.24 18:43:00.957 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 18:43:01.183 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 18:43:01.183 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 18:43:01.347 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:01.355 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:01.355 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:01.780 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:20.626 application in background [ Application ]
2025.02.24 18:43:43.395 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 18:43:43.610 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 18:43:43.610 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 18:43:43.744 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:43.744 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:43.849 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:44.140 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 18:43:45.930 loading demo groups for 'MetaQuotes-Demo' failed [No connection] [ Network : network.account ] [ Error ]
2025.02.24 18:44:04.081 application in background [ Application ]
2025.02.24 18:53:18.958 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 18:53:19.229 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 18:53:19.229 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 18:53:19.360 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:53:19.360 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:53:19.494 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 18:53:19.802 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 18:55:52.711 application in background [ Application ]
2025.02.24 18:56:58.498 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 18:56:58.724 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 18:56:58.724 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 18:56:58.898 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:56:58.898 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:56:58.964 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 18:56:59.318 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 18:57:55.260 application in background [ Application ]
2025.02.24 18:58:50.319 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 18:58:50.540 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 18:58:50.540 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 18:58:50.669 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:58:50.669 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 18:58:50.780 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 18:58:51.114 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
2025.02.24 18:59:16.942 application in background [ Application ]
2025.02.24 19:00:33.262 MetaTrader 5 build 4810 revision 5116 started on MacBookAir10,1 [ Application ]
2025.02.24 19:00:33.468 chat session was restored [ Messages : Chat ]
2025.02.24 19:00:33.468 mql5.community authorization for 'Andy1968' successful [ Messages : MQL5 ]
2025.02.24 19:00:33.615 servers update failed [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 19:00:33.615 servers request failed [invalid data] [ Servers ] [ Error ]
2025.02.24 19:00:33.698 notify service return unknown response 500 [ Messages : Push ] [ Error ]
2025.02.24 19:00:33.997 chat authorization error [access denied] [ Messages : Chat ] [ Error ]
 

Кривое отображение кода.

В самом файле этого нет.

MT4Orders QuickReport
MT4Orders QuickReport
  • www.mql5.com
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.
 
Andy #:
24.02.25 слетел демо счет на MetaQuotes и больше не создается, в чем причина?

В данном случае причина в iOS 18.4 beta1 до которой вы обновили iPadOS или аналогичное бета обновление MacOS.

Сегодня в AppStore будет доступна версия 4870 с поддержкой 18.4.

 
Спасибо! Обновил - все работает
 

У меня одного последнее время подвисает редактор мт5 при открытии/закрытии панелей, компилировании и тд? Мт4 вроде норм.


1...361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630...3696
Новый комментарий