Ошибки, баги, вопросы - страница 3626

Новый комментарий
 

Вопрос к разработчикам.

Почему в платформе MT5 недоступна история изменения спецификации торговых инструментов (символов)?

Эта существенная часть информации, как для исторического тестирования, так и, что более важно, для получения информации об условиях заключённых договоров (осуществленных сделок).

Без этих данных, платформа не позволяет пользователю автономно производить оценку изменения финансового состояния и учитывать причины, повлиявшие на финансовый результат.

Прошу рассмотреть возможность добавить эту информацию в платформу.

К примеру, в РФ форекс-дилеры производят перерасчет фиксированного размера маржинальных требований, изменяют спецификацию, но торговые инструменты (символы) остаются с прежними названиями.

 
Andrei Sokolov #:

У меня больше теоретический вопрос:

Почему роботы работают по тикам а не в реальном времени и не инициируют эти тики сами? 

Если брокер не "кухня" и счет реальный и его торговля выводится на рынок, то по идее, сделки и должны инициировать тики, тк тики и есть цены последних чьих-то сделок. 

ДЦ транслируют, обычно, типа лучшие предложения, которые они получают от других источников (сетей). Условно, ДЦ объединяются в пулы. И вот в одном из таких ДЦ выставлена лимитка по лучшей цене - она и будет транслироваться всем участникам сети.

Для РФ, это работать должно иначе, но по факту - похоже, так же работает.

  
#include <WinAPI/WinAPI.mqh>

Компилирую в индикаторе --- нет проблем.

Компилирую в эксперте --- ошибка.

', ' - comma expected   wingdi.mqh      2054    58


Из-за чего эта ошибка может быть?

 
Andrei Iakovlev #:

Из-за чего эта ошибка может быть?

Увидел, в чём проблема. У меня есть

#define  cs    ", "

а

#include <WinAPI/WinAPI.mqh>

я писал ниже моего define.

 

Есть ли вариант динамически выделять память для второго, третьего измерения?
Вариант с одномерным массивом как с указателем в Си, не рассматривается!
Интересно как обыграть именно такое использование.

void Foo(int size, int n)
{
   double M[][n][n];
   
   ArrayResize(M, size);
}
'[' - invalid index value  


Тип matrix не поддерживает три измерения

void Foo(int size, int n)
{
   matrix M(size, n, n);

}
matrix initialization function expected
 

Добрый день, не могу откомпилировать в MQL5 тест AlgLib Logit Model,  может кто ни будь подскажет в чем проблема!

#include <Math/Alglib/dataanalysis.mqh>

double revenue[] = {20,40,60,80,100};
int target[] = {0, 0, 1, 1, 1};

//+------------------------------------------------------------------+
//                                                                  
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() 
{
    CMatrixDouble LRPM;
    CLogitModel Lm;
    CLogitModelShell Lshell;
    CMNLReport Lrep;
    int Linfo = 0;
    double Lout[];
    
    int n = ArraySize(revenue);
    LRPM.Resize(n, 2);          // {rows, col}
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        LRPM.Set(i, 0, revenue[i]);
        LRPM.Set(i, 1, target[i]);
    }
    
    // Обучение модели на данных
    CLogit::MNLTrainH(LRPM, n, 1, 2, Linfo, Lm, Lrep);

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

MQL5 - fatal compiler error: code generation failed



Файлы:
TestLogitModel.mq5  3 kb
 

Где ветка обсуждения КБ-работы?

https://www.mql5.com/ru/code/49355

Population-based optimization algorithms
Population-based optimization algorithms
  • www.mql5.com
Здесь собраны популяционные алгоритмы оптимизации. В архиве все необходимые файлы для запуска алгоритмов на тестовых функциях.
 

В МТ4 судя по всему не исправна функция ChartSetSymbolPeriod()


Код в OnInit() игнорирует и не меняет ТФ чарта (в переменную res отдает true - то-есть что выполнена успешно).


Видео пруф на тестовом советнике. Притом и с периодом подставленым может не работать. Как-то странно это.

 
Igor Zakharev #:

В МТ4 судя по всему не исправна функция ChartSetSymbolPeriod()

Попробуйте ChartRedraw() сразу после ChartSetSymbolPeriod().

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Как теперь оплачивать сервисы?".
1...361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633...3696
Новый комментарий