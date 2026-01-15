Ошибки, баги, вопросы - страница 3626
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос к разработчикам.
Почему в платформе MT5 недоступна история изменения спецификации торговых инструментов (символов)?
Эта существенная часть информации, как для исторического тестирования, так и, что более важно, для получения информации об условиях заключённых договоров (осуществленных сделок).
Без этих данных, платформа не позволяет пользователю автономно производить оценку изменения финансового состояния и учитывать причины, повлиявшие на финансовый результат.
Прошу рассмотреть возможность добавить эту информацию в платформу.
К примеру, в РФ форекс-дилеры производят перерасчет фиксированного размера маржинальных требований, изменяют спецификацию, но торговые инструменты (символы) остаются с прежними названиями.
У меня больше теоретический вопрос:
Почему роботы работают по тикам а не в реальном времени и не инициируют эти тики сами?
Если брокер не "кухня" и счет реальный и его торговля выводится на рынок, то по идее, сделки и должны инициировать тики, тк тики и есть цены последних чьих-то сделок.
ДЦ транслируют, обычно, типа лучшие предложения, которые они получают от других источников (сетей). Условно, ДЦ объединяются в пулы. И вот в одном из таких ДЦ выставлена лимитка по лучшей цене - она и будет транслироваться всем участникам сети.
Для РФ, это работать должно иначе, но по факту - похоже, так же работает.
#include <WinAPI/WinAPI.mqh>
Компилирую в индикаторе --- нет проблем.
Компилирую в эксперте --- ошибка.
Из-за чего эта ошибка может быть?
Из-за чего эта ошибка может быть?
Увидел, в чём проблема. У меня есть
а
#include <WinAPI/WinAPI.mqh>
я писал ниже моего define.
Есть ли вариант динамически выделять память для второго, третьего измерения?
Вариант с одномерным массивом как с указателем в Си, не рассматривается!
Интересно как обыграть именно такое использование.
'[' - invalid index value
Тип matrix не поддерживает три измерения
Добрый день, не могу откомпилировать в MQL5 тест AlgLib Logit Model, может кто ни будь подскажет в чем проблема!
MQL5 - fatal compiler error: code generation failed
Где ветка обсуждения КБ-работы?
https://www.mql5.com/ru/code/49355
В МТ4 судя по всему не исправна функция ChartSetSymbolPeriod()
Код в OnInit() игнорирует и не меняет ТФ чарта (в переменную res отдает true - то-есть что выполнена успешно).
Видео пруф на тестовом советнике. Притом и с периодом подставленым может не работать. Как-то странно это.
В МТ4 судя по всему не исправна функция ChartSetSymbolPeriod()
Попробуйте ChartRedraw() сразу после ChartSetSymbolPeriod().