Вопрос скорее адресован вам, так как Вы единственный, кто торгует и использует постоянно тестер по назначению на этом форуме.
После 30000 сделок тестер просто неадекватен, идёт очень медленно и весь дёргается. Протестировать период за 3 месяца - это нереально.
Что можно сделать, чтобы тестирование не замедлялось, до 10000 всё в резво и в адеквате, объекты сделок удаляются, иначе тестирование невозможно в принципе.
Период в 1 месяц тестируется почти 1 час
Это баг, или фича от MQ, чтобы тестировать стратегии, у которых 10 сделок в год?
--
это древний, с момента рождения МТ5, семантический баг доступа с элементам таблицы объектов. Почему это не исправляют - для меня загадка.
Удалите историю сделок или объекты на графике и нормальная производительность вернется.
Еще одной, менее значимой, причиной тормозов является тот факт, что символы стрелок формируются как символы определенного шрифта ttf. Если бы они формировались просто графически (прямоугольник+треугольник+круг), то рендеринг бы этих символов был бы на 1-2 порядка быстрее.
Объектов нет, только история сделок, которая удаляется раз в неделю.
Кстати, чем можно заменить эту часть, чтобы при тесте не открывался период W1 ?
Это также должно ускорить тест
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page235#comment_50523898
есть. Просто надо нажать на кнопку "Все"
Как это использовать в моём случае, что-то недопонимаю?
не понимаю что необходимо.
Если объектов на видимой части графика слишком много (тысячи), то начинаются тормоза. Есть вариант удалить эти объекты(проще просто отключить показ торговой истории), если они не нужны. Если нужны, тогда уменьшить таймфрейм, чтобы разрядить их.
не таймфрейм - масштаб ;-)
чем меньше объектов влезает в видимую часть тем быстрее работает тестер. Поэтому максимальное увеличение = максимальная скорость
и старые/ненужные объекты конечно надо удалять..
Сейчас их удалю раз в неделю, но при этом в тестере вызывается период W1
Хотелось-бы кастомную функцию, которая не открывает график W1
Тест на М1, но открывает также W1, потому что он используется для удаления объектов
ну тогда уж - таймфрейм и (или) масштаб
привел же выше
Ну, и Я спросил выше :)
Vitaly Muzichenko, 2025.02.18 04:46
Как это использовать в моём случае, что-то недопонимаю?