Ошибки, баги, вопросы - страница 3620

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

Так юридически значимые действия осуществляются, а программа только их исполняет и отображает.

Какой смысл юридических тонкостей для пользователей технического форума? Вы предложили техническую информацию по обработке таких ситуаций? Нет. А в чём тогда практическая польза Вашего поста? Почти нулевая.

Пожалуйста, юридические вопросы и темы обсуждать не в этой ветке.

 
Artyom Trishkin #:

Какой смысл юридических тонкостей для пользователей технического форума? Вы предложили техническую информацию по обработке таких ситуаций? Нет. А в чём тогда практическая польза Вашего поста? Почти нулевая.

Пожалуйста, юридические вопросы и темы обсуждать не в этой ветке.

Что бы понимать, правильно или нет выполняет код программа, сервер, нужно понимать, какое действие произошло и как оно отображается в программе.

Программа - только средство для распоряжений клиента ДЦ/Брокера о заключении/покупки договоров.

Иначе нельзя установить, корректно программа отработала ситуацию или нет.
 
Всем привет!!!   Подскажите кто знает, - библиотеку по типу стандартной как в MQL5, с торговым классом На MQL4
 

И поясните если не сложно этот скрин     Куда её портировали?, вроде норм посмотрел и не нашёл(((

 
fxsaber #:

В общем, проблема на стороне кухни?


 
Vitaly Muzichenko #:

В общем, проблема на стороне кухни?

Подробно ответил.

 
fxsaber #:

Подробно ответил.

Спасибо!

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?".
 

Ребята, подскажите пожалуйста, как вытащить вот эти 2 числа с помощью Питона. Не могу найти.

Я ведь правильно понимаю, что это объем всех сделок на продажу/покупку?

И можно ли эти числа где-то увидеть на сайте Московской биржи

Файлы:
rv6ktz.jpg  235 kb
 
fxsaber #:

Вопрос скорее адресован вам, так как Вы единственный, кто торгует и использует постоянно тестер по назначению на этом форуме.

После 30000 сделок тестер просто неадекватен, идёт очень медленно и весь дёргается. Протестировать период за 3 месяца - это нереально.

Что можно сделать, чтобы тестирование не замедлялось, до 10000 всё в резво и в адеквате, объекты сделок удаляются, иначе тестирование невозможно в принципе.

Период в 1 месяц тестируется почти 1 час

Это баг, или фича от MQ, чтобы тестировать стратегии, у которых 10 сделок в год?

--


1...361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627...3696
Новый комментарий