Ошибки, баги, вопросы - страница 3620
Так юридически значимые действия осуществляются, а программа только их исполняет и отображает.
Какой смысл юридических тонкостей для пользователей технического форума? Вы предложили техническую информацию по обработке таких ситуаций? Нет. А в чём тогда практическая польза Вашего поста? Почти нулевая.
Пожалуйста, юридические вопросы и темы обсуждать не в этой ветке.
Что бы понимать, правильно или нет выполняет код программа, сервер, нужно понимать, какое действие произошло и как оно отображается в программе.
Программа - только средство для распоряжений клиента ДЦ/Брокера о заключении/покупки договоров.Иначе нельзя установить, корректно программа отработала ситуацию или нет.
И поясните если не сложно этот скрин Куда её портировали?, вроде норм посмотрел и не нашёл(((
В общем, проблема на стороне кухни?
Подробно ответил.
Спасибо!
Ребята, подскажите пожалуйста, как вытащить вот эти 2 числа с помощью Питона. Не могу найти.
Я ведь правильно понимаю, что это объем всех сделок на продажу/покупку?
И можно ли эти числа где-то увидеть на сайте Московской биржи?
Вопрос скорее адресован вам, так как Вы единственный, кто торгует и использует постоянно тестер по назначению на этом форуме.
После 30000 сделок тестер просто неадекватен, идёт очень медленно и весь дёргается. Протестировать период за 3 месяца - это нереально.
Что можно сделать, чтобы тестирование не замедлялось, до 10000 всё в резво и в адеквате, объекты сделок удаляются, иначе тестирование невозможно в принципе.
Период в 1 месяц тестируется почти 1 час
Это баг, или фича от MQ, чтобы тестировать стратегии, у которых 10 сделок в год?
