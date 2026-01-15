Ошибки, баги, вопросы - страница 3628
Но ТФ и с вашим кодом на отладке всё равно не меняет, баг остается. Речь же идет об отладчике в примере на всех видео :) Без отладчика конечно иначе - если просто на график накинуть. Нужно что бы отладчик поправили, ChartSetSymbolPeriod() именно в том контексте не исправно работает.
Может заметят это и исправят.
Как Вы представляете себе работу отладчика в точке останова?
Отладчик в точке останова ничего не делает. Стоит. Ждёт действий пользователя.
Вы сами привели цитату из документации про то, что CharSetSymbolPeriod асинхронная функция. Она всего лишь кладёт команду в очередь на исполнение. Отладчик стоит, очередь никто не обрабатывает.
Поставьте брекпойнт на начало функции OnInit и нажмите F5, после смены символа-периода будет вызвана функция OnInit
Спасибо за разъяснение от разработчиков терминала 👍
Такого момента про то, что обработка очереди команд чарта так откладывается - не знал.
Про очередь понимаю. То, что команда из очереди не была обработана в ожидаемом порядке(сразу или на следующих точках останова) понималось как баг. На деле это оказалось спецификой, которую нужно понимать иначе.
Теперь и тонкости с последовательностями в отладчики иллюминированы.
Уважаемые специалисты, вопрос о структурах. В конструкторе структуры (находящейся в функции OnTick()) для вспомогательных целей я объявляю некоторые статические переменные, значения которых не должны сбрасываться от вызова к вызову, то есть от тика к тику. Тем не менее, это происходит, т.к. я что-то не учитываю (ранее особо не имел дела со структурами). Как решить эту проблему? И вообще - в конструкторах структур допустимы статические переменные?
Для чего нужно вот это (в <MovingAverages.mqh>)?
Что изменится если убрать его (заменить на подсвеченное)?
Привет!!! Подскажите пожалуйста, в статье по тестированию указано что спец фкнкция OnChartEvent работает в режиме тестирования. Но это не так, пробую кликать на графике при визуализации но это событие не отрабатывается.
Работает только в индикаторах.
В экспертах тоже.
