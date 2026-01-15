Ошибки, баги, вопросы - страница 3629
В индикаторах МТ5 в режиме тестирования с визуализацией можно поймать события мышки только при нажатой кнопки мышки, но нельзя поймать просто движение мышки.
Клик по объекту же можно. Если это кнопка)
хм. Действительно OBJ_BUTTON работает. Не знал. Спасибо Артем.
Уважаемые специалисты, вопрос о структурах. В конструкторе структуры (находящейся в функции OnTick()) для вспомогательных целей я объявляю некоторые статические переменные, значения которых не должны сбрасываться от вызова к вызову, то есть от тика к тику. Тем не менее, это происходит, т.к. я что-то не учитываю (ранее особо не имел дела со структурами). Как решить эту проблему? И вообще - в конструкторах структур допустимы статические переменные?
Наверное мало кто знает, для чего описывать структуру внутри функции. Я, к примеру, ума не приложу, чем может быть обосновано подобное извращение.
Тем не менее, описанная вами ситуация не воспроизводится:
Vladislav Boyko
описывать структуру внутри функции
про поломанные скользящие средние
есть подозрение, близкое уже к убеждению что с какого-то билда поломали встроенные расчеты оконных функций и они теперь воспринимают EMPTY_VALUE как обычное число. Всегда
Звоночки, раз : https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2579#comment_56302328
Два : https://www.mql5.com/ru/forum/483868#comment_56321597 (у ТС очевидно где-то в данных есть EMPTY_VALUE и две AMA не сходятся друг с другом)
"Встроенные" индикаторы с большой долей вероятности будут показывать фигню
Vladislav Boyko, 2025.03.30 16:39
PLOT_DRAW_BEGIN не указан в Abs, скорее всего. Из-за этого MA вычисляется и на пустых значениях тоже.
PLOT_DRAW_BEGIN
и куда его воткнуть при вызове iCustom или iAMA ? ;-) Или накладывая iMA из поставки на другой индикатор
ошибка в индикаторах платформы, на прикладе её не исправить. Единственный выход - не использовать встроенные, делать свои
и куда его воткнуть
В Abs (тот индикатор, в подокно которого вы дропаете встроенный MA).
Прочитайте эту страницу полностью: https://www.mql5.com/ru/docs/customind
Там есть пример:
https://www.mql5.com/ru/docs/customind
Значение параметра begin будет в точности равно количеству начальных баров, для которых значения индикатора Accelerator не рассчитывается в соответствие с логикой этого индикатора. Если мы посмотрим исходный код пользовательского индикатора Accelerator.mq5, то увидим в функции OnInit() такие строчки:
Именно функцией PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, empty_first_values) мы сообщаем количество несущественных первых значений в нулевом индикаторном массиве пользовательского индикатора, которые нам не нужно принимать для расчетов (empty_first_values). Таким образом, у нас есть механизмы, чтобы: