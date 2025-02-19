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Price Time Scale - индикатор для MetaTrader 5
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В версии 1.04 добавлена синхронизация курсора с разными графиками. Почему-то не работает с откреплёнными графиками, но если растянуть терминал на два монитора, то графики движутся синхронно.
В версии 1.05 добавлена возможность синхронизации только одноименных символов.
Мой первый код на площадке, который требует доработки. Идея создать идеальный инструмент для трейдеров, в работе над главной составляющей любой торговой системы-Риск МенеджеромCryptoTrend
Советник CryptoTrend 1.00 — это автоматизированная торговая система, разработанная для торговли криптовалютой (в частности, BTC). Основные характеристики: Индикатор Боллинджера: Используется для определения рыночных экстремумов и генерации сигналов на покупку и продажу. Фильтрация по Order Block: Позволяет находить уровни поддержки и сопротивления, что помогает снижать количество ложных сигналов. Самообучение: Порог входа адаптируется в зависимости от статистики выигрышных и проигрышных сделок, что позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Управление рисками: Рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе анализа рисков и соотношения риск:прибыль. Интуитивный интерфейс: Пользователи могут легко настраивать параметры, а также видеть результаты торговых операций и статистику. Этот советник подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих автоматизировать процесс торговли на криптовалютном рынке.
Скрипт TradeReportExporter предназначен для экспорта истории сделок (трейдов) в удобный CSV-файл. Он автоматически собирает данные о всех сделках за последний год по тому инструменту, на который он установлен. В файл включаются такие данные, как дата и время, тип сделки (покупка/продажа), цена, объем, комиссия и прибыль/убыток. Результат сохраняется в файл, который можно открыть в Excel или любом другом редакторе таблиц.Индикатор на основе 2 МА
Всем доброго времени суток) Первый раз выкладываю свой код!!