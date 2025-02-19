Мой первый код на площадке, который требует доработки. Идея создать идеальный инструмент для трейдеров, в работе над главной составляющей любой торговой системы-Риск Менеджером

Советник CryptoTrend 1.00 — это автоматизированная торговая система, разработанная для торговли криптовалютой (в частности, BTC). Основные характеристики: Индикатор Боллинджера: Используется для определения рыночных экстремумов и генерации сигналов на покупку и продажу. Фильтрация по Order Block: Позволяет находить уровни поддержки и сопротивления, что помогает снижать количество ложных сигналов. Самообучение: Порог входа адаптируется в зависимости от статистики выигрышных и проигрышных сделок, что позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Управление рисками: Рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе анализа рисков и соотношения риск:прибыль. Интуитивный интерфейс: Пользователи могут легко настраивать параметры, а также видеть результаты торговых операций и статистику. Этот советник подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих автоматизировать процесс торговли на криптовалютном рынке.