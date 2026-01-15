Ошибки, баги, вопросы - страница 3619
Доказательство.
Чтобы иметь возможность удалить ордера в OnDeinit, требуется использовать наследование (причем без виртуальности, а тупо перегрузкой).
К сожалению, у меня мало знаний в программировании, поэтому я не ищу сложности, чтоб их потом преодолевать.
В тестере, раньше удалял позиции в OnTester, там CTrade работает норм. Сейчас, если я ничего не путаю, в тестере, когда мы заходим в OnTester, позиции уже все закрыты.
У меня ни разу не было необходимости удалять ордера или позиции из OnDeinit.
Собственно, я ничего не пытаюсь доказать, просто сказал, что CTrade интуитивно понятен. Всё.
У меня ни разу не было необходимости удалять ордера или позиции из OnDeinit.
Написал через WinAPI FileLoad-аналог. А он первую половину файла читает правильно, вторую - нет.
Штатный FileLoad работает правильно.
Для воспроизведения нужно поместить прикрепленный файл в Common-папку.
Прошу помочь, сломал все копья. Проблема где-то на поверхности.
...
Попробуйте так:
Спасибо огромное!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4040: Улучшения и исправления
fxsaber, 2023.11.18 14:23
Эта хрень насильно исправлена у некоторых брокеров через сторонний софт: выставляете лимитник по текущий цене, и он тут же акцептируется. Некоторые пошли дальше - когда цена доходит до TP, то никто не ждет, пока MT5 создаст соответствующий маркет-ордер, а сразу идет акцепт TP. Итого - быстрое исполнение: TP-сделка без ордера.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос о функции OnTradeTransaction
fxsaber, 2023.03.28 10:24
На скрине сделки, порожденные тейками позиций. При этом тейки не представлены в виде MT5-ордеров.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2023.07.21 22:59
Видимо, происходит закрытие не через взаимозачёт договоров, а через досрочное расторжение, поэтому всего один договор-сделка.
Это технический форум.
Так юридически значимые действия осуществляются, а программа только их исполняет и отображает.