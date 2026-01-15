Ошибки, баги, вопросы - страница 3624
У меня одного последнее время подвисает редактор мт5 при открытии/закрытии панелей, компилировании и тд?
Не только у вас
Подскажите, пожалста, в чем причина и как исправить?
Индикатор использует импорт функций из длл. В тесте ни одна из импортируемых функций не вызывается. При повторном включении тестера, без закрытия окна тестера, появляется вот такая ошибка. Тест работает только после закрытия окна тестера, чтоб оно отрылось заново.
Здравствуйте у меня у одного такой "косяк" в мт4, что при рисовании прямоугольника любым цветом левая и правая грань черные,сегодня только заметил?
У них всех все грани красные.
У них всех все грани красные.
Очень сильно тормозит DRAW_SECTION, не знаю точно, когда это началось, заметил в ноябре прошлого года.
Может быть это было и раньше, просто я не замечал.
Проверить можно на индикаторе ZZ если его запустить на минутном графике с unlimited баров, задать маленький Depth=5, то терминал практически сразу подвешивается.
Если запустить с такими же настройками ZigzagColor (DRAW_COLOR_ZIGZAG) то никаких тормозов нету.
MetaTrader 5 x64 build 4873 started for MetaQuotes Ltd.
Windows 10 build 19045, 24 x Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX2, 114 / 127 Gb memory, 30 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
Здравствуйте, периодически в течении месяца отваливаются приложения при старте MetaTrader 5, после чего необходимо заново прикреплять приложения к графику.
Это происходит чаще всего спустя какое то время, например пару дней с последнего включения.
При этом пароль и логин введены.
Всего три платформы на пк от разных брокеров и на каждой это происходит.
Как это можно исправить, в какую сторону смотреть?
Прикрепил логи
Добрый день-может кто сталкивался- айпад 2022,приходит уведомление PUSH из сервера.В самом мобильном терминале уведомление показывает но оповещение в айпад делает спустя пол часа.Раньше такого не было.Удалил и заново поставил-не помогло.Поставил мт4 мобильный терминал аналогично.Но с телеграма допустим уведомление сразу приходит.
Такая же самая проблема, буквально вот сегодня начались проблемы с уведомлениями, установка мне тоже не помогла((