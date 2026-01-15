Ошибки, баги, вопросы - страница 3630
В Abs (тот индикатор, в подокно которого вы дропаете встроенный MA).
Прочитайте эту страницу полностью: https://www.mql5.com/ru/docs/customind
Там есть пример:
при чём тут это - ошибка в индикаторе который дропают сверху. А он "стандартный"
искусственно ограничивать пользователя в объёме данных не хорошо. и
в общем случае EMPTY_VALUE бывает не только в самом начале исходных данных, но и где-нибудь в середине. Индикатор должен быть готов к подобному
Общее ощущение - iMA неудачно "ускорили". Теперь он считает неверно, зато очень быстро
и что ?
в данных встретится EMPTY_VALUE и "стандартный, встроенный" индикатор превращается в тыкву
вот, приводил уже ссылку на пострадавшего https://www.mql5.com/ru/forum/483868
у него AdMA (встренный iAMA) не сходится с AMA (который в Examples) потому что в данных попался EMPTY_VALUE и экспонентные средние получаются разные
свежая общая ошибка в оконных функциях терминала, по крайней мере в iMA. Не мне её исправлять, у меня даже исходников их нет ;-)
PS/ для себя любимого и так всё считаю своими методами. просто указываю на наличие БАГА и отсутствие тестирования
Прикрепите исходник любого индикатора, в подокне которого встроенная MA "неправильно" работает.
что-же вы такой упрямый :-)
Ошибка там у них, ошибка...
вот индикатор эмулирующий данные с выколами EMPTY_VALUE:
Накидываем на него SMA, ожидаем что как минимум получатся мелкие чёрточки - SMA будет рассчитана в тех фрагментах где не попался EMPTY_VALUE.
Но это не так - EMPTY_VALUE посчитается как обычное число и всё переполнится
Теперь он считает неверно, зато очень быстро
Та ну, если линия дырявая, то это уже не линия. На такое нельзя сверху МА накидывать. Даже если бы значения МА для каждого бара отдельно вычислялись (как вы хотите), то все равно на расстоянии period баров от дырки значения МА были бы мусорные, грубо говоря (и то, при условии, что это не EMA). Куда такое годится?
В тестере стратегий, при тестировании, на графике отображаются неизвестные/неправильные ордера. В том числе ордера до начала периода тестирования.
На скриншоте зелеными стрелками обозначены правильные ордера, красными ошибочные.
MetaTrader 5, build 4885
Выпуск Windows 11 Домашняя
Версия 24H2
Дата установки 21.02.2025
Сборка ОС 26100.3476
Взаимодействие Пакет интерфейса компонентов Windows 1000.26100.54.0
Пробовал перезагрузить ПО, перезагружал весь компьютер, не помогает.
Пробовал на другом компьютере с Windows7, работает без проблем, лишних ордеров не появляется.
Проверьте шаблон, который используется при визуальном тестировании. Чаще всего это tester.tpl
Похоже, лишние стрелочки - именно оттуда