Ошибки, баги, вопросы - страница 3625
Что обозначает данный значок во вкладках ME?
Ошибок компиляции нет.
В MT4 похожий значок обозначает, что файл не совпадает с его версией в storage. Если закомитить или отменить изменения, он станет зеленым
Никогда не пользовался storage. Баг, видимо.
А что diff показывает? Должен быть открыт тот файл с красным значком, чтобы кнопка была активной.
В правом-нижнем углу колесо крутится.
Здравствуйте, есть скрипт, который выводит инфу для текущего символа в CSV-файл.
Если запускаю скрипт до того, как открываю файл в экселе, то все работает нормально, записывается столько раз, сколько запускаю скрипт. Но если я открою файл в экселе, далее закрою его и запущу скрипт, то тогда ничего не происходит, содержимое файла не меняется. При этом дата изменения файла в папке меняется. Даже если я удалю файл из папки и запущу скрипт заново, то создается новый файл, но содержимое его будет таким же, каким было когда я впервые открыл его в экселе. Чудеса какие-то, как это понимать?
int file_handle2=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName2,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
Попробуйте добавить флаги
Добрый день-может кто сталкивался- айпад 2022,приходит уведомление PUSH из сервера.В самом мобильном терминале уведомление показывает но оповещение в айпад делает спустя пол часа.Раньше такого не было.Удалил и заново поставил-не помогло.Поставил мт4 мобильный терминал аналогично.Но с телеграма допустим уведомление сразу приходит.
Сегодня все еще есть задержка пушей через APN?
Мобильная версия сайта. Если в поле "Работа" написать много текста, то он вылезает за форматирование:
Нет,уже нету пока все работает,но приготовил андроид телефон на всякий случай.Тогда на андроиде все ок было