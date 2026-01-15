Ошибки, баги, вопросы - страница 3625

Что обозначает данный значок во вкладках ME?


Ошибок компиляции нет.

 
В MT4 похожий значок обозначает, что файл не совпадает с его версией в storage. Если закомитить или отменить изменения, он станет зеленым

 
Никогда не пользовался storage. Баг, видимо.

 
А что diff показывает? Должен быть открыт тот файл с красным значком, чтобы кнопка была активной.


 
В правом-нижнем углу колесо крутится.

 

Здравствуйте, есть скрипт, который выводит инфу для текущего символа в CSV-файл. 

input string             InpFileName2="test3.csv";  // имя файла

input string             InpDirectoryName="Test"; // имя директории 

int file_handle2=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName2,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle2!=INVALID_HANDLE)

     {
	// тут всякие расчеты

        FileSeek(file_handle2, 0, SEEK_END);

        FileWrite(file_handle2,name);

        FileClose(file_handle2);

    }

Если запускаю скрипт до того, как открываю файл в экселе, то все работает нормально, записывается столько раз, сколько запускаю скрипт. Но если я открою файл в экселе, далее закрою его и запущу скрипт, то тогда ничего не происходит, содержимое файла не меняется. При этом дата изменения файла в папке меняется. Даже если я удалю файл из папки и запущу скрипт заново, то создается новый файл, но содержимое его будет таким же,  каким было когда я впервые открыл его в экселе. Чудеса какие-то, как это понимать? 

 
int file_handle2=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName2,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

Попробуйте добавить флаги

int file_handle2=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName2,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_READ);
 
Добрый день-может кто сталкивался- айпад 2022,приходит уведомление PUSH из сервера.В самом мобильном терминале уведомление показывает но оповещение в айпад делает спустя пол часа.Раньше такого не было.Удалил и заново поставил-не помогло.Поставил мт4 мобильный терминал аналогично.Но с телеграма допустим уведомление сразу приходит.

Сегодня все еще есть задержка пушей через APN?

[Удален]  

Мобильная версия сайта. Если в поле "Работа" написать много текста, то он вылезает за форматирование:

Работа

 
Сегодня все еще есть задержка пушей через APN?

Нет,уже нету пока все работает,но приготовил андроид телефон на всякий случай.Тогда на андроиде все ок было

