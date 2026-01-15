Ошибки, баги, вопросы - страница 2041

Kirill Belousov:
Номер подокна не мы указываем, а нам сообщает функция (это выходной параметр, а не входной) - в каком подокне чарта с указанным ID находится ценовой график и сообщается какая цена и время соответствуют заданным нами координатам X,Y на том графике.

Это понятно, передача параметра по ссыкле. Но вопрос открыт: почему функция не видит, в каком номере подокна установлен индикатор, и не берёт с него данные?

 
CHART_HEIGHT_IN_PIXELS
 
Это целая история с расчётами, если индикаторов в подокнах несколько, но всё-равно спасибо за уделённое время.

 
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartwindowfind

Да эти все функции Я знаю.

Задача стоит простая, нужно объект в 4-м подокне(выделено красным) привязать к цене, в данном случае это -0.02, а координата Y на графике 34


 
Задача стоит простая, нужно объект в 4-м подокне(выделено красным) привязать к цене, в данном случае это -0.02, а координата Y на графике 34

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 0 
#property indicator_plots 0

#define CHART_SUBWINDOW_BORDER_SIZE 2 // Размер разделителя подокон

void OnInit()
{
  int X = 0;
  int Y = 0;

  const int SubWindow = ChartWindowFind();
  
  for (int i = 0; i < SubWindow; i++)  
    Y += (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, i) + CHART_SUBWINDOW_BORDER_SIZE;
  
  int SubWindow2;
  datetime time;
  double Price;
  
  if (ChartXYToTimePrice(0, X, Y, SubWindow2, time, Price))
    Print(SubWindow2);
}

int OnCalculate ( const int rates_total, const int, const int, const double &[] )
{ 
  return(rates_total);
}
 
Спасибо за готовый вариант, попробую прикрутить к индикаторам.

P.S. Получилось, ещё раз спасибо!


Но остаётся вопрос, зачем в функции тогда вообще указывать номер подокна, если нужно плясать с бубном?

 
Спасибо, сократил, результат такой-же, но меньше кода!

