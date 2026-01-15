Ошибки, баги, вопросы - страница 2041
Номер подокна не мы указываем, а нам сообщает функция (это выходной параметр, а не входной) - в каком подокне чарта с указанным ID находится ценовой график и сообщается какая цена и время соответствуют заданным нами координатам X,Y на том графике.
Это понятно, передача параметра по ссыкле. Но вопрос открыт: почему функция не видит, в каком номере подокна установлен индикатор, и не берёт с него данные?
CHART_HEIGHT_IN_PIXELS
Это целая история с расчётами, если индикаторов в подокнах несколько, но всё-равно спасибо за уделённое время.
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartwindowfind
Да эти все функции Я знаю.
Задача стоит простая, нужно объект в 4-м подокне(выделено красным) привязать к цене, в данном случае это -0.02, а координата Y на графике 34
Спасибо за готовый вариант, попробую прикрутить к индикаторам.
P.S. Получилось, ещё раз спасибо!
Но остаётся вопрос, зачем в функции тогда вообще указывать номер подокна, если нужно плясать с бубном?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Танец можно сократить, используя ChartGetInteger() с вот этим параметром
CHART_WINDOW_YDISTANCE
Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна.
Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна.
int r/o модификатор - номер подокна
Спасибо, сократил, результат такой-же, но меньше кода!