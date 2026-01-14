Ошибки, баги, вопросы - страница 175
Для всех демо-счетов.
Я же сказал, пересчет баланса и лотов не вариант.
Хотя на крайний случай придется и такое делать. Только мало мне проблем с переносом сделок в МТ4, еще дополнительные расчету организовывать по этому поводу.
Лично на мой взгляд проще счета организовать с лотом в 0,01.
Спасибо, безмерно счастлив по поводу этому.
PS
Как тип счета будет этот называться?
Рад за вас что нововведение пришлось как раз вам в пору, но не разделяю вашу позицию.
Если под каждого трейдера менять МТ то запаришься пыль глотать доганяя конкурентов.
Сегодня вам лень проверку написать, завтра будет лень нажать кнопку запуска советника, чтоб денег заработать.
По поводу же переноса сделок, а вы не думали что в МТ5 может быть депо 100 000 а в МТ4 депо 10 000 как будете держать разумный ММ ?
Разработчикам.
Какой билд уже наблюдается вот такое явление (причем очень часто).
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
Есть какие нибудь специальные действия, обстоятельства и т.п.?
Размещение флажков с указанием времени выхода новости на графиках по оси абсцисс - крайне неудачное решение.
Можно как-то отключить их отображение ?
Если не отключите автообновление - при перезапуске все эвенты снова отобразятся.
Есть какие нибудь специальные действия, обстоятельства и т.п.?
Периодически такое случается. При перезапуске терминала символы появляются.
Как я понял они есть в списке всегда, только при определенных условиях после старта они становятся не видными.
При этом графики валютных пар чемпионата открыты (всего 10 графиков).
А причем тут менять МТ? На МТ4 существует куча мест где можно открыть счета с минимальным лотом в 0,01. Почему их не может быть и в МТ5?
Проверка у меня стоит и не одна.
Можно и 100 000, можно и 1000 000, только я вот не пойму что проще торговать на счета с "одинаковыми" торговыми условиями или делать кучу дополнительных проверок в двух экспертах + учитывать подобные особенности в стороннем ПО.
А причем тут менять МТ? На МТ4 существует куча мест где можно открыть счета с минимальным лотом в 0,01. Почему их не может быть и в МТ5?
Проверка у меня стоит и не одна.
Можно и 100 000, можно и 1000 000, только я вот не пойму что проще торговать на счета с "одинаковыми" торговыми условиями или делать кучу дополнительных проверок в двух экспертах + учитывать подобные особенности в стороннем ПО.
С одинаковыми торговыми условиями проще.
Только вот правда жизни такова что условия MQ-Демо и реального ДЦ (в котором счёт пользователя) очень часто не совпадают, по вашему что менять ДЦ?
Да и не факт что конечный пользователь будет юзать MQ-Демо.
Дилинги МТ5 очень быстро запускают. Через месяц будет с десяток ДЦ под МТ5 (правда пока демо).
Просто нужно взять за правило предусматривать различные ситуации. Кстати говоря и котировки в разных ДЦ не совпадают, так что теперь нужно кричать чтоб MQ запретили ДЦ давать разношёрстные котировки?
Для МТ5 у меня уже выбраны 3-4 ДЦ. Все остальные меня пока не интересуют, хоть их 1000 будет.
По сути меня Альпари устроит во всех отношениях. И для МТ4 и для MT5.
Сейчас же меня волнует вопрос автоматизации других процессов
PS
Конечный пользователь я, реальный счет тоже мой, ДЦ выбирал я.
Думаю на этом стоит и закончить.
Все нюансы связанные с возможными различиями в дате учитываются.
PPS
Возможно в будущем я и сделаю обработку более универсальной, но сейчас то мне нужно немного иное...
...
Конечный пользователь я, реальный счет тоже мой, ДЦ выбирал я.
Думаю на этом стоит и закончить....
Я не против чтоб вы писали код под себя, я против того чтоб вы требовали от MQ платформу под себя.
А то ведь получается что я уже вроде как и не пользователь, а только вы.
Согласен, пора прекращать, а то уже переходим на тролинг. Удачи.