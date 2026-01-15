Ошибки, баги, вопросы - страница 3371
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вместо вывода множества объектов можно было бы выводить на чарт один объект если позволить в них текст с работающей "\n", сейчас "\n" в объектах не работает.
Да, иногда Comment очень удобно. Я использую.
А выравнивать строки через табуляции ( \t ) не подходит ?
вместо вывода множества объектов можно было бы выводить на чарт один объект если позволить в них текст с работающей "\n", сейчас "\n" в объектах не работает.
Один объект
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прозрачный текст
Nikolai Semko, 2021.11.28 23:54
Если на заднем плане, то прозрачность не нужна.
Прозрачность нужна, если перед графиком.
В этом случае можете воспользоваться моей библой, с которой проще работать, чем с объектами.
Вот пример простого скрипта:
Текст можно привязывать к барам ( функции Canvas.X(double bar) ), цене (Canvas.Y(double Price)) и времени ( Canvas.X(datetime Time)), к координатам окна в пикселях(TextPosition(int x,int y)) или процентах(TextPosition(double x,double y)).
Лучше вынести весь вывод текста или графики в отдельную функцию и перерисовывать каждый раз при наступлении нужного события.
ЗЫ есть версия MT4. Код тот же самый будет.
Один объект
вот писал ранее:
Andrey Dik #:
...
Да, можно и на канвасе выводить, но хотелось бы и в объекте "текстовая метка" иметь такую возможность.
примерно так и делаю на канвасе за неимением более простых и лаконичных способов
код и жизнь программистов упроститься, если будет возможность формировать строку в объектах с помощью "\n", в большинстве житейских случаев возможности канваса избыточны, когда нужно просто работать с текстом на чарте.
надежды на то, что разработчики дадут моноширинный текст в Comment и большие тексты с переносом строки в объектах стремятся к нулю, если честно, но а вдруг...
вот писал ранее:
примерно так и делаю на канвасе за неимением более простых и лаконичных способов
код и жизнь программистов упроститься, если будет возможность формировать строку в объектах с помощью "\n", в большинстве житейских случаев возможности канваса избыточны, когда нужно просто работать с текстом на чарте.
надежды на то, что разработчики дадут моноширинный текст в Comment и большие тексты с переносом строки в объектах стремятся к нулю, если честно, но а вдруг...
Как мне кажется, лучше иметь избыточные возможности, чем недовозможности. Например прозрачность - это разве избыточная возможность?
да. можно создавать свои функции, парсить, перебрасывать в массивы и ещё много чем можно заниматься.
а можно было бы просто строку в объекте отобразить и делу конец.
кто ж спорит что канвас это круто? круто. но было бы гораздо проще и быстрее иметь моноширинный текст в Comment и многостроковый стринг в объектах. кому не надо, тот ни конвасом ни объектами не пользуется, а кому надо, тот мог бы использовать что ему удобно если бы был выбор.
повторюсь, я не против канваса (во многих случаях он незаменим), но я за расширение возможностей объектов и моноширинный текст в Comment.
да. можно создавать свои функции, парсить, перебрасывать в массивы и ещё много чем можно заниматься.
а можно было бы просто строку в объекте отобразить и делу конец.
кто ж спорит что канвас это круто? круто. но было бы гораздо проще и быстрее иметь моноширинный текст в Comment и многостроковый стринг в объектах. кому не надо, тот ни конвасом ни объектами не пользуется, а кому надо, тот мог бы использовать что ему удобно если бы был выбор.
повторюсь, я не против канваса (во многих случаях он незаменим), но я за расширение возможностей объектов и моноширинный текст в Comment.
Я ожидал, что терминал будет вести себя так же, как и браузер. Появился Lan переходим на него. А терминал сидит до упора на Wifi.
Вероятно браузер меняет сеть при открытии новых страниц, так как создаёт под них новое соединение, а терминал работает с тем, что создал - нет повода для создания нового, иначе нужно было бы переподключиться к серверу.
Сегодня обновился МТ5 на 3869 билд.
Возникли проблемы с комментариями у стрелок индикаторов.
Вот код для демонстрации, наведите на любую стрелку, у меня попадает все что идет после " во всплывающий комментарий.
вот так это стало выглядеть
Когда это исправлено будет? Уже 3875 (бета) , а проблема наблюдается.
вот так выглядит у индикаторов и на графике тоже пишет все \это
Когда это исправлено будет? Уже 3875 (бета) , а проблема наблюдается.
вот так выглядит у индикаторов и на графике тоже пишет все \это