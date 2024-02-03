Прозрачный текст - страница 2
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Пробовал так, получается на заднем плане, но прозрачности нет.
Без канваса прозрачность не сделать. Никого не слушайте. А вообще, если есть возможность избежать прозрачность - избегайте. Меньше будет ненужного кода, который нужно обслуживать.
Кто разбирается в канвасе, поправьте пожалуйста на текстовой вызов
Это от не знания mql, сразу в крайности - канвас, питон и пр...
В торговле графика нужна только текстовая и тренды. Эмкуэля за глаза
Renat Akhtyamov #:
Тогда канвас
да, похоже вы не знаете "Эмкуэля".
подучились бы сначала)
да, похоже вы не знаете "Эмкуэля".
подучились бы сначала)
Я часто смотрю с какой стороны ветер дует.
да я тоже смотрю - посоветовать что-то невозможное в МТ это для вас нормально, а потом конечно ветер меняется)
Таким образом цвета вообще не будет.
Я имею ввиду текст как фон на заднем плане графика.
Если на заднем плане, то прозрачность не нужна.
Прозрачность нужна, если перед графиком.
В этом случае можете воспользоваться моей библой, с которой проще работать, чем с объектами.
Вот пример простого скрипта:
Текст можно привязывать к барам ( функции Canvas.X(double bar) ), цене (Canvas.Y(double Price)) и времени ( Canvas.X(datetime Time)), к координатам окна в пикселях(TextPosition(int x,int y)) или процентах(TextPosition(double x,double y)).
Лучше вынести весь вывод текста или графики в отдельную функцию и перерисовывать каждый раз при наступлении нужного события.
ЗЫ есть версия MT4. Код тот же самый будет.
Если на заднем плане, то прозрачность не нужна.
Прозрачность нужна, если перед графиком.
В этом случае можете воспользоваться моей библой, с которой проще работать, чем с объектами.
Вот пример простого скрипта:
Текст можно привязывать к барам ( функции Canvas.X(double bar) ), цене (Canvas.Y(double Price)) и времени ( Canvas.X(datetime Time)), к координатам окна в пикселях(TextPosition(int x,int y)) или процентах(TextPosition(double x,double y)).
Лучше вынести весь вывод текста или графики в отдельную функцию и перерисовывать каждый раз при наступлении нужного события.
ЗЫ есть версия MT4. Код тот же самый будет.
А где полупрозрачная подложка под текст, чтобы было читабельно? :)
А где полупрозрачная подложка под текст, чтобы было читабельно? :)
Так делов-то - одна строка кода после Canvas.Erase - нарисовать прямоугольник с нужным цвет и прозрачностью.
например так:
Так делов-то - одна строка кода после Canvas.Erase - нарисовать прямоугольник с нужным цвет и прозрачностью.
например так:
ну и осталось только написать черным, чтобы окончательно убедиться в том, что прозрачность не нужна