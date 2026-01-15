Ошибки, баги, вопросы - страница 3372

fxsaber #:
Подскажите по синтаксису, как обойти эту ошибку?
fxsaber #:
Абстрактные классы и чисто виртуальные функции

При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределённым.  Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.

По ходу, вызывать PURE методы из конструктора абстрактного класса не получится

 
fxsaber #:
Никак нельзя из конструктора и деструктора вызвать виртуальную функцию производного класса.

 
Alain Verleyen #:
Спасибо!

 

Что это за ошибка?

2023.08.17 14:22:38.404 MQL5    VirtualAlloc failed in large allocator, size=65616

Получена была при работе сервиса

2023.08.17 14:22:38.454 Services        service 'Avito_service' stopped
 

Почему код советника в void OnTesterInit() после компиляции корректно работает при оптимизации, а если залить в маркет и скачать демо, то получаю ошибку?

GI      0       15:57:44.021    Tester  "Market\Bingo MT5.ex5" 64 bit demo version
OM      0       15:57:44.410    Experts optimization frame expert Bingo MT5 (XAUUSD,M15) processing started
HI      3       15:57:44.410    Tester  OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
HG      0       15:57:44.415    Experts optimization frame expert Bingo MT5 (XAUUSD,M15) processing stopped

Подозреваю, что это из-за запрета использовать демо версию на чарте?

Есть обходные пути решения этой проблемы? Или ошибка в чём то ином может быть?

 

Коллеги, подскажите пож-ста, может кто в курсе.

Вкладка настроек Тестера стратегий. Открываем свойства тестируемого символа (жёлтая иконка с $). К примеру открыл USDJPY.



Внизу есть 3 кнопки для файла настроек:

  1. По умолчанию;
  2. Импорт;
  3. Экспорт.

Файл настроек имеет расширение *.json. При экспорте автоматом подставится имя USDJPY_config.json в папку, куда хотим сохранить настройки.

Вопрос, а где находится файл по умолчанию (USDJPY_config.json) ? И есть ли такой? Ещё. Куда положить свои кастомные настройки, чтобы при запуске тестера они автоматически подхватывались терминалом? 

Спасибо.

 
Валидация советника в маркете идёт со вчерашнего дня - как отменить?
 
Ошибка при получении остатка от деления дробных чисел (с целочисленными работает нормально)
void OnStart()
  {
   double a = 0.71 % 5;
  }
 
Alexandr Sokolov #:
Ошибка при получении остатка от деления дробных чисел (с целочисленными работает нормально)

Используйте 

double  MathMod( 
   double  value,      // делимое 
   double  value2      // делитель 
   );
и будет вам счастье.
