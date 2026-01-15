Ошибки, баги, вопросы - страница 3372
Подскажите по синтаксису, как обойти эту ошибку?
Абстрактные классы и чисто виртуальные функции
При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределённым. Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.
По ходу, вызывать PURE методы из конструктора абстрактного класса не получится
When a virtual function is called directly or indirectly from a constructor or from a destructor (including during the construction or destruction of the class’s non-static data members, e.g. in a member initializer list), and the object to which the call applies is the object under construction or destruction, the function called is the final overrider in the constructor’s or destructor’s class and not one overriding it in a more-derived class. In other words, during construction or destruction, the more-derived classes do not exist.
virtual function specifier - cppreference.com
Никак нельзя из конструктора и деструктора вызвать виртуальную функцию производного класса.
https://stackoverflow.com/questions/962132/calling-virtual-functions-inside-constructors
Спасибо!
Что это за ошибка?
Получена была при работе сервиса
Почему код советника в void OnTesterInit() после компиляции корректно работает при оптимизации, а если залить в маркет и скачать демо, то получаю ошибку?
Подозреваю, что это из-за запрета использовать демо версию на чарте?
Есть обходные пути решения этой проблемы? Или ошибка в чём то ином может быть?
Коллеги, подскажите пож-ста, может кто в курсе.
Вкладка настроек Тестера стратегий. Открываем свойства тестируемого символа (жёлтая иконка с $). К примеру открыл USDJPY.
Внизу есть 3 кнопки для файла настроек:
Файл настроек имеет расширение *.json. При экспорте автоматом подставится имя USDJPY_config.json в папку, куда хотим сохранить настройки.
Вопрос, а где находится файл по умолчанию (USDJPY_config.json) ? И есть ли такой? Ещё. Куда положить свои кастомные настройки, чтобы при запуске тестера они автоматически подхватывались терминалом?
Спасибо.
Ошибка при получении остатка от деления дробных чисел (с целочисленными работает нормально)
Используйтеи будет вам счастье.