В данном случае:
сводится к
Соответственно вопрос: а зачем здесь typedef ? сводится к вопросу: а зачем здесь #define ?
Спасибо.
А в mql5 параметр шаблона int с инициализацией по умолчанию, почему-то вызывает ошибку компиляции.
Если в шаблоне вместо int подставить имя перечисления UpdateType, то та же ошибка.
Будет ли ошибка при создании пользовательского типа класса непонятно,
typedef Weighted<T, Upd_> MyT_;
так как туда ещё не доходим из за ошибки параметра шаблона.
И тип class в параметре шаблона вызывает ошибку
Как я понял, любые явные типы в параметре шаблона выдают ошибку.
Так должно быть в mql5 ?
Ошибка при компиляции: А раньше (пока не обновился) нормально все было
В последнем build 3886 ситуация с комментариями ухудшилась - ошибка при выполнении:
Результат: 2
Ожидалось: 1
Дополнительный минус в том, что подсветка MetaEditor правильно отрабатывает комментарий, т.е. компиляция и подсветка действуют сами по себе, а ожидалась их работа в едином ключе
Предыдущие сообщения по теме:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3373#comment_48873906
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3373#comment_48876487https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3373#comment_48885444
При записи в CVS файл он перезаписывается. Хотя в тот же текстовый добавляется в конец. Возможно?
Вместо class используйте typename.
Не работает корректно DRAW_FILLING. Когда нужно менять цвет 'filling' по какому-нибудь условию, то он не меняется, цвет всегда один. Не работает в моём коде, также не работает в коде указанном в документации для DRAW_FILLING, также проверил парочку кодов по поиску в codebase по запросу filling. Цвет всегда один.
Работает.
Поменяйте буфера местами, там где нужна смена цвета.
примерно так
fup[], fdn[] - индикаторные массивы
ну и в свойствах задайте два цвета