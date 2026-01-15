Ошибки, баги, вопросы - страница 3366
конечно, не приятно, что к такой серьезной статье прикреплены некорректные/непроверенные файлы, ну да ладно...
просьба к спецам.
прочитал теорию по нейросетям (части 1..50). решил перейти к практике нейросетей.
скачал первые файлы, прикрепленные ко 2-й части ( Нейросети — это просто (Часть 2): Обучение и тестирование сети - Статьи по MQL5 ).
там всего 3 файла: 2 эксперта и 1 общая библиотека классов.
к сожалению, при компиляции каждого из экспертов получаю 2 одинаковые ошибки несовместимости типов (см. прицеп).
буду весьма признателен к спецам - помогите найти и устранить ошибку программы, хочется докопаться до сути и поэкспериментировать... )
прикрепляю к сообщению и пару исходных файлов.
Вопросы такого плана нужно задавать в обсуждении к тем статьям, откуда коды брали. Задайте, пожалуйста, там эти вопросы.
MQL язык потихоньку развивается, то что работало раньше, теперь может не компилироваться
предположений у меня у самого хватает, а вот точного ответа пока нет... )
В папке с исходником, после компиляции стал появляться ex5. Кто сталкивался с таким поведением?
Он там всегда появляется
терминал №1
терминал №2
Нет не всегда
терминал №1
терминал №2
Проблема решена убиранием галочки -"показывать все файлы" в контекстном меню проводника.
В строке
ругается на fmax с фразой 'fmax' - wrong parameters count.
На что знаний хватило - пробовал исправлять. В основном - только новые ошибки выдавало после моих изменений)
Подскажите в чем суть и как исправить. Спасибо.
терминал №1
терминал №2
Нет не всегда
Возможно не может скомпилироваться из-за ошибок, отсутствия библиотек, включаемых файлов и т.п.
Nikolay Shorin, 2023.07.25 09:19
Лот не меньше 0.01, поэтому запятая.