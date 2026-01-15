Ошибки, баги, вопросы - страница 3366

Новый комментарий
 
retired #:

конечно, не приятно, что к такой серьезной статье прикреплены некорректные/непроверенные файлы, ну да ладно...

MQL язык потихоньку развивается, то что работало раньше, теперь может не компилироваться
 
retired #:

просьба  к спецам.

прочитал теорию по нейросетям (части 1..50). решил перейти к практике нейросетей.

скачал первые файлы, прикрепленные ко 2-й части ( Нейросети — это просто (Часть 2): Обучение и тестирование сети - Статьи по MQL5 ).

там всего 3 файла: 2 эксперта и 1 общая библиотека классов.

к сожалению, при компиляции каждого из экспертов получаю 2 одинаковые ошибки несовместимости типов (см. прицеп).

конечно, не приятно, что к такой серьезной статье прикреплены некорректные/непроверенные файлы, ну да ладно...


буду весьма признателен к спецам - помогите найти и устранить ошибку программы, хочется докопаться до сути и поэкспериментировать... )

прикрепляю к сообщению и пару исходных файлов.

Вопросы такого плана нужно задавать в обсуждении к тем статьям, откуда коды брали. Задайте, пожалуйста, там эти вопросы.

 
Aliaksandr Hryshyn #:
MQL язык потихоньку развивается, то что работало раньше, теперь может не компилироваться

предположений у меня у самого хватает, а вот точного ответа пока нет... )

 
В папке с исходником, после компиляции стал появляться ex5. Кто сталкивался с таким поведением?
 
tyup #:
В папке с исходником, после компиляции стал появляться ex5. Кто сталкивался с таким поведением?

Он там всегда появляется

 
Artyom Trishkin #:

Он там всегда появляется

терминал №1


терминал №2

Нет не всегда

 
tyup #:

терминал №1


терминал №2

Нет не всегда

Проблема решена убиранием галочки -"показывать все файлы"  в контекстном меню проводника.

 

В строке

int ticket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,fmax((AccountBalance()/DepoPerLot)*0.01),Ask,30,0,0,"",0,0,clrNONE);

ругается на fmax с фразой 'fmax' - wrong parameters count.

На что знаний хватило - пробовал исправлять. В основном - только новые ошибки выдавало после моих изменений)

Подскажите в чем суть и как исправить. Спасибо.


 
tyup #:

терминал №1


терминал №2

Нет не всегда

Возможно не может скомпилироваться из-за ошибок, отсутствия библиотек, включаемых файлов и т.п.

 

Лот не меньше 0.01, поэтому запятая.

1...335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373...3696
Новый комментарий