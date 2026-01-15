Ошибки, баги, вопросы - страница 3368
Подскажите по синтаксису.
Спасибо! Жаль, что работает только для пятерки. Кроссплатформенный код на такой конструкции не построить.
Так и на четвёрке работает.
Круто! Еще раз спасибо!
Всем привет! хочу подключить сигналы для мониторинга свое счета, он пишет, что с моего счета уже транслируются сигналы, что делать?
Если такая ошибка - то подписывайтесь другим торговым счетом.
Уважаемые разработчики!
Можно добавить для продуктов в маркете кнопку/признак с ссылкой на сигнал, который создаёт советник?
Спасибо, что не удалили а зензурировали мой пост выше.
А вот про рейтинг сигнала - необъяснимо меняющийся в зависимости от наличия открытых позиций, почему то стёрли.
Как я понимаю: рейтинг - это не показатель надежности (там по показателю надежности хоть общая формула есть, а по рейтингу публично - ничего). Рейтинг -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рейтинг сигнала.
Vladimir Karputov, 2020.02.09 12:49Никак не увидеть рейтинг чужого сигнала. Рейтинг (цифры перед именем сигнала) может увидеть только хозяин сигнала.
Дискуссия шла в этой ветке Рейтинг сигнала (где старались найти какие-то зависимости, чтобы угадать - когда повышается например).
----------------------------
Про показатель Надежность - вот тут в анонсе есть общая формула и некоторые объяснения текстом ниже формула (может, это и на рейтинг влияет, например, там написано, что "...при растущей нагрузке на депозит (Max Load %) ... этот индикатор снижается ..."):
https://www.mql5.com/ru/forum/217686
Спасибо. Но ситуация то обратная - нагрузка ноль на депозит и рейтинг падает более чем на 20% - мне то всё равно, просто думал это ошибка (так как не нашёл логики для себя), которую можно исправить.