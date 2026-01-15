Ошибки, баги, вопросы - страница 3368

Новый комментарий
[Удален]  
fxsaber #:
Подскажите по синтаксису. 
struct B : public A
{
  int j;
  
  void operator =( const A &a )
  {
    this.A::operator=( a );
    this.j = 0;
  }
};
 
Koldun Zloy #:

Спасибо! Жаль, что работает только для пятерки. Кроссплатформенный код на такой конструкции не построить.

[Удален]  
fxsaber #:

Спасибо! Жаль, что работает только для пятерки. Кроссплатформенный код на такой конструкции не построить.

struct B : public A
{
  int j;
  
  void operator=( const A &a )
  {
    A::operator=( a );
    j = 0;
  }
};

Так и на четвёрке работает.

 
Koldun Zloy #:

Так и на четвёрке работает.

Круто! Еще раз спасибо!

 
Всем привет! хочу подключить сигналы для мониторинга свое счета, он пишет, что с моего счета уже транслируются сигналы, что делать?
 
4unGa4kuk #:
Всем привет! хочу подключить сигналы для мониторинга свое счета, он пишет, что с моего счета уже транслируются сигналы, что делать?
Подписаться на свой сигнал?
Если такая ошибка - то подписывайтесь другим торговым счетом.
 

Уважаемые разработчики!

Можно добавить для продуктов в маркете кнопку/признак с ссылкой на сигнал, который создаёт советник?

 

Спасибо, что не удалили а зензурировали мой пост выше.

А вот про рейтинг сигнала - необъяснимо меняющийся в зависимости от наличия открытых позиций, почему то стёрли.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Спасибо, что не удалили а зензурировали мой пост выше.

А вот про рейтинг сигнала - необъяснимо меняющийся в зависимости от наличия открытых позиций, почему то стёрли.

Как я понимаю: рейтинг - это не показатель надежности (там по показателю надежности хоть общая формула есть, а по рейтингу публично - ничего). Рейтинг -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рейтинг сигнала.

Vladimir Karputov, 2020.02.09 12:49

Никак не увидеть рейтинг чужого сигнала. Рейтинг (цифры перед именем сигнала)  может увидеть только хозяин сигнала.

Только один метод: поиск по витрине вручную.

Дискуссия шла в этой ветке Рейтинг сигнала (где старались найти какие-то зависимости, чтобы угадать - когда повышается например).

----------------------------

Про показатель Надежность - вот тут в анонсе есть общая формула и некоторые объяснения текстом ниже формула (может, это и на рейтинг влияет, например, там написано, что "...при растущей нагрузке на депозит (Max Load %) ... этот индикатор снижается ..."):
https://www.mql5.com/ru/forum/217686

Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - На сайте MetaTrader заработала новая версия сигналов, в которой собраны наиболее востребованные показатели.
Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - На сайте MetaTrader заработала новая версия сигналов, в которой собраны наиболее востребованные показатели.
  • 2017.10.17
  • www.mql5.com
при растущей нагрузке на депозит или растущем месячном приросте этот индикатор снижается. Сейчас при прямом прочтении бросается в глаза логическое противоречие. Большая загрузка депозита или огромные месячные проценты прироста ведут к сливу счета
 
Sergey Golubev #:

Как я понимаю: рейтинг - это не показатель надежности (там по показателю надежности хоть общая формула есть, а по рейтингу публично - ничего). Рейтинг -

Дискуссия шла в этой ветке Рейтинг сигнала (где старались найти какие-то зависимости, чтобы угадать - когда повышается например).

----------------------------

Про показатель Надежность - вот тут в анонсе есть общая формула и некоторые объяснения текстом ниже формула (может, это и на рейтинг влияет, например, там написано, что "...при растущей нагрузке на депозит (Max Load %) ... этот индикатор снижается ..."):
https://www.mql5.com/ru/forum/217686

Спасибо. Но ситуация то обратная - нагрузка ноль на депозит и рейтинг падает более чем на 20% - мне то всё равно, просто думал это ошибка (так как не нашёл логики для себя), которую можно исправить.

1...336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375...3696
Новый комментарий