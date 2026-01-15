Ошибки, баги, вопросы - страница 3375
Работает.
Поменяйте буфера местами, там где нужна смена цвета.
примерно так
fup[], fdn[] - индикаторные массивы
ну и в свойствах задайте два цвета
да, оказалось что всё работает. оказалось надо было просто перезапустить сам терминал и баг прошёл:))
В пятницу вечером смотрю раздел "Платежи" и вижу вот это.
Там было более 300$, стал -1901.
Обратился в сервис деск. Надеюсь так быстро поправят.
Смотрите ниже в истории. Видимо кто-то из покупателей отменил покупку.
Никто ничего не отменил. Но случилось другое.
Тот же день один из моих покупателей старого робота, который уже 2 месяца пользуется с моим роутером, хотел купить нынешний робот, но что-то случилось.
Видимо так нельзя делать.
С моего баланса снято 2240.00, но нигде этого не видно. Как так может быть ?
Раньше было так, как ниже показано, а сейчас -1901,38
Ловлю такую штуку
Что это?
b3886
при вставке стрелки (Arrow) на график, выделить на графике ее нельзя, только через контекстное меню искать еевставляется с "Отключить выделение"
Опубликовал обновлённую версию продукта 1.6
Хочу скачать демо - нажимаю "Скачать демо бесплатно", открывается страничка маркета в терминале, а там версия продукта 1.5.
Почему так?
Нужно разрешить выделениеПо умолчанию оно запрещено. Поэтому это разрешение нужно указывать явно.
Результат: 1
Ожидалось: 2