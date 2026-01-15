Ошибки, баги, вопросы - страница 3375

Aleksandr Slavskii #:

Работает.

Поменяйте буфера местами, там где нужна смена цвета.

примерно так

fup[], fdn[]  - индикаторные массивы

ну и в свойствах задайте два цвета

да, оказалось что всё работает. оказалось надо было просто перезапустить сам терминал и баг прошёл:))

 
И снова вопрос. Как убрать впс. Он сломан и держит терминал не давая обновить графики или торговать что то кроме евробакс. Отключение впс в терминале и выход из аккаунта с переустановкой ничего не меняют.
 

В пятницу вечером смотрю раздел "Платежи" и вижу вот это.

Там было более 300$, стал  -1901.

Обратился в сервис деск. Надеюсь так быстро поправят.



 
Petros Shatakhtsyan #:

В пятницу вечером смотрю раздел "Платежи" и вижу вот это.

Там было более 300$, стал  -1901.

Обратился в сервис деск. Надеюсь так быстро поправят.



Смотрите ниже в истории. Видимо кто-то из покупателей отменил покупку.

 
Andrey Barinov #:

Смотрите ниже в истории. Видимо кто-то из покупателей отменил покупку.

Никто ничего не отменил. Но случилось другое.

Тот же день один из моих покупателей старого робота, который уже 2 месяца пользуется с моим роутером, хотел купить нынешний робот, но что-то случилось.

Видимо так нельзя делать.

------

С моего баланса снято  2240.00, но нигде этого не видно. Как так может быть ?

Раньше было так, как ниже показано, а сейчас  -1901,38

 

Ловлю такую штуку

2023.08.27 22:46:49.837 Core 1  pass 12 tested with error "critical runtime error 517 in OnInit function (module Experts\Kamikadze_Ver\Bingo_MT5_Market.ex5 exception 0xc0000094)" in 0:00:00.006

Что это?

 

b3886

при вставке стрелки (Arrow) на график, выделить на графике ее нельзя, только через контекстное меню искать ее

вставляется с "Отключить выделение"
 

Опубликовал обновлённую версию продукта 1.6

Хочу скачать демо - нажимаю "Скачать демо бесплатно", открывается страничка маркета в терминале, а там версия продукта 1.5.

Почему так?


 
lynxntech #:

b3886

при вставке стрелки (Arrow) на график, выделить на графике ее нельзя, только через контекстное меню искать ее

вставляется с "Отключить выделение"

Нужно разрешить выделение

ObjectSetInteger(0, "name", OBJPROP_SELECTABLE, true);
По умолчанию оно запрещено. Поэтому это разрешение нужно указывать явно.
 
Ошибка при выполнении: 
//test1.mq5
#import "test2.ex5"
    void f();
#import
    void f()        { Print(1); }
typedef void (*fn)();
fn h = test2::f;
void OnStart()
{
    h();
}
//test2.mq5
    void f() export { Print(2); }

Результат:   1

Ожидалось: 2

